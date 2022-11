Beusan: Kad se sudilo za Dinamo nisu doveli strance, suđenje je ipak poštenije nego prije

Ako baš niste nekakav nogometni fanatik i ne pratite detaljno sve nogometne lige, onda zasigurno ne znate tko je Antoniou Menelaus. E, to je nogometni sudac s Cipra koji će danas suditi derbi Hajduk - Osijek. Mladi Cipranin nema veliko iskustvo, tek je godinu dana prvoligaški sudac, nema ni međunarodnog iskustva, ali je, kažu, talentiran i kao takav dio je razmjene talentiranih sudaca prema sporazumima koje Hrvatski nogometni savez ima s ciparskim i bugarskim savezom.

Nije to prvi stranac koji će suditi ove sezone u HNL-u, utakmicu Varaždin - Gorica sudio je sudac iz Bugarske, a susret Lokomotiva - Varaždin vodio je Cipranin. I nisu se baš pokazali u te dvije utakmice, bilo je pogrešaka kao i kod naših sudaca. No, sad će prvi put strani sudac voditi susret Hajduka, sudit će derbi s Osijekom. I bit će mu to zacijelo najveća utakmica u dosadašnjoj karijeri.

Davno sam želio strance

Zanimalo nas je što naš nekadašnji sudac Mateo Beusan ("Oko sokolovo") misli o tome da derbi sudi strani sudac.

- Sjetite se što sam govorio prije devet godina kad se sudilo za Dinamo. Rekao sam da nam trebaju strani suci, ali nitko nije reagirao. Sad su se digli na četiri noge i eto baš na derbi Hajduk - Osijek dovode stranca, zašto baš sada, zašto stranac nije sudio derbi Hajduk - Dinamo? Činjenica je da su suci pomogli Hajduku u posljednjih nekoliko kola, ali zašto se sada digla halabuka kad se radi o Hajduku, a prije ti isti akteri koji su onda bili aktivni na terenu dizali su se protiv tog mog prijedloga o stranim sucima - kaže nam Mateo Beusan.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 28.08.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - SuperSport HNL, 07. kolo, NK Osijek - HNK Hajduk. Ivan Fiolic, Dario Melnjak, sudac Ante Culina Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Strani sudac bar ne bi trebao biti opterećen imenom kluba kojem sudi, pa ako i pogriješi ne bi trebalo reći da je pristran, nego je jednostavno pogriješio.

- Ma važno je da suđenje bude korektno i ja se nadam da će tako i biti. Ono što mi nije jasno odnos je suca na terenu i VAR sobe. VAR vam može dati drugu šansu, ali nije mi jasno kako su tolike suprotnosti u mišljenju između sudaca u VAR sobi i suca na terenu. I kako pojedini stručnjaci tvrde da intenzitet nekog prekršaja nije dovoljan ili jest dovoljan. A pitanje igranja rukom uvijek će biti problematično, ne možete izmjeriti tih pet centimetara je li ruka od tijela.

Prvi sam u svoje komentiranje uveo pojam prirodni i neprirodni položaj ruke, pa je i Uefa to uvela. Ako nema namjere i prirodni je položaj, ne može biti igranje rukom i jedanaesterac. Kad su Talijani uveli da je svaka ruka jedanaesterac, svi su poludjeli, igrači, treneri, svi su bili protiv toga. Ono što još nije dobro je usputno gaženje suparničkog igrača, nenamjerno, kad se ne možeš zaustaviti i staneš slučajno čovjeku na nogu, a oni sad i za to daju kartone, meni to nije normalno, još malo pa neće biti ni duela - objašnjava.

Zvat ću Mažića

HNS ima sporazume s Cipranima i Bugarima, nisu to baš nekakve reprezentativne nogometne lige, a sad će voditi jednu od važnijih utakmica u ovoj sezoni.

- Nije ciparska liga reprezentativna, ali su tamo stalno Uefini sudački seminari, puno se radi na unapređenju suđenja. Ciprani su uzeli mog prijatelja Milorada Mažića, s kojim se često čujem, da im vodi sudačku organizaciju. I zato ću baš s guštom gledati današnji derbi i ciparskog suca i ponudit ću mu svoju analizu suđenja na toj utakmici. On je već puno toga napravio na Cipru, a slično se radilo i u Turskoj kada su odjednom skinuli sve svoje međunarodne suce, doveli su nove i postali su europski poznati suci, pogotovu se to radilo u Turskoj gdje su svi suci skinuti i dovedni su novi i postali su poznati, naročito Cüneyt Çakır. Nadam se da će taj sudac u derbiju biti dobar, ali i dalje mi nije jasan tajming za dovođenje stranca. Ma, zbog svega me ne čudi i suđenje nekih naših sudaca, kao što je Lovrić, koji su pali pod utjecaj sudačke komisije i komentatora, ljudi više ne znaju što će suditi i to postaje problem sudačke komisije - kazao je Beusan i na kraju dodao:

- Iako sam kritizirao odnos sudaca s terena i onih u VAR sobi, taj VAR je ipak puno napravio, suđenje je ipak poštenije nego prije.

Foto: Press Association/Pixsell

Nadajmo se da glavni sudac Antoniou Menelaus i njegovi pomoćnici, Tziortzisu Omirosu i Giorgouu Pavlovsu neće imati pretežak posao i da će ga obaviti dobro, a i da će suradnja s VAR sobom, u kojoj su također ciparski suci Kostas Rovrrtas i Georgiou Charalambos dobro surađivati, bude li za to potrebe.

Doduše, povjerenje javnosti u ovu ciparsku sudačku garnituru nije posebno veliko, pa je tako i na društvenim mrežama bilo pisanja o tome da nisu dobri, da bi neki od tih koji dolaze na Poljud za novac prodali i rođenu majku. No, ne treba to uzimati kao činjenicu, vjerujemo da će dobro odraditi svoj posao i da će Beusan svom prijatelju Mažiću, nekoć jednom od najboljih europskih nogometnih sudaca, poslati pozitivnu analizu. A za naše suce je možda u ovom trenutku i bolje da preskoče ovakvu zahtjevnu utakmicu, na njima je već veliki pritisak i uz njega samo još više griješe. Iako, odluka da se dovedu stranci znak je i nepovjerenja u domaće suce.