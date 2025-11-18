Besplatno na Senegal jer TV prijenosa neće biti

U ponedjeljak je bilo okupljanje, a već u petak slijedi prva provjera. Hrvatska seniorska ženska rukometna reprezentacija priprema se naime, za Svjetsko prvenstvo kojem su domaćini Njemačka i Nizozemska od 26. studenog do 14. prosinca.

Prije puta u Nizozemsku, jer hrvatska izabrana vrsta igrat će utakmice Skupine A Svjetskog prvenstva u Rotterdamu, naše rukometašice imaju dvije provjere.

Prva je u petak, 21. studenog u Novigradu/Cittanovi protiv Senegala u 17 sati. Druga je u nedjelju u isto vrijeme protiv Poljske.

Sjajna je to prilika da vidimo kako Hrvatska izgleda u jednom sasvim novom sastavu s mnogo mladih igračica. A one više od svega trebaju svog osmog igrača na tribinama, da se pokažu u najboljem svjetlu.

I zato je Hrvatski rukometni savez odlučio otvoriti vrata prekrasnog sportskog zdanja u Novigrad /Cittanovi. I pozvati vas da nam se pridružite i podržite hrvatsku rukometnu mladost koja uskoro ide na svoje deveto Svjetsko prvenstvo.

Tim prije jer prvog susreta u petak sa Senegalom kojemu dugujemo uzvrat za šokantan remi prije nepune dvije godine u Gotteborgu na SP-u, na žalost neće biti na ekranima ni jedne televizijske kuće u nas. Onaj drugi u nedjelju je u izravnom prijenosu na RTL-u 2