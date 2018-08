Benite: Brazilci trebaju naučiti od Hrvata kako slaviti i srebro

Kad je Cedevita uz centra Limu angažirala i brazilskog braniča Vitora Benitea (28, 191 cm), pitali smo izbornika reprezentacije Brazila Aleksandra Petrovića o kakvom je igraču riječ.

A on nije štedio na komplimentima rekavši da je Benite jedan od najboljih šutera izvan NBA lige. Uoči jučerašnjeg odlaska njegove Cedevite na Roglu, pitali smo Vitora vidi li i on sebe tako.

>> Pogledajte kako je bilo na dočeku zlatnih košarkaša s EP-a U-16

[video: 26358 / ]

– Ja jesam taj klasični šuter, mogu reći da imam šuterski dar, no koliko ću puta dobiti loptu i biti uspješan ovisi i o sustavu igre. Trica je jako oružje u košarci, no ne smijete je šutirati pod svaku cijenu.

Želi naslove i finala

Bio je Vitor svojedobno i razigravač. – Kada su me prije 10 godina gurali na mjesto razigravača, tražili su se razigravači koji će samo dodavati, a ja sam htio i postizati koševe. Sada je obratno, danas žele da razigravač bude i skorer.

Kazao nam je Petrović i da je Benite jedan od najpodcjenjenijih igrača u europskoj klupskoj košarci. (!?)

– Košarka se promijenila pa se traže tjelesno moćni igrači, braniči koji mogu zakucavati i slično. Uvijek su mi govorili da nisam dovoljno atletičan, pa sam morao maksimalno koristiti mozak kako bih našao svoj prostor. Uostalom, košarka je puno više od fizike.

Kad je već Petrović toliko govorio o Beniteu, što Vitor može reći o hrvatskom izborniku na čelu Brazila?

– Kada je Petrović imenovan, za nas u reprezentaciji bilo je to veliko iznenađenje, ali se pokazalo ugodnim. I u posljednjih osam godina imali smo strane izbornike, Argentinca i Španjolca, a Petrović, čini mi se, najbolje razumije proces koji je pred nama. U tijeku je smjena naraštaja i važno je da se u tome ne izgubi snaga momčadi. Petrović razumije da može donijeti svoju košarkašku filozofiju, ali i da ne može potisnuti kulturu i talenat Brazilaca, pa je napravio dobar miks. Ima odličan odnos s igračima, traži od svih nas što je moguće intenzivniju obranu, ali nam i dopušta da u napadu budemo to što jesmo.

U vrijeme kada svi žele igrati u Španjolskoj, Benite je odlučio napustiti najjaču europsku ligu i preseliti se u Hrvatsku! Zašto?

– Igrate li za prvih 4-5 momčadi, a to su Real, Barca, Baskonia, Unicaja i Valencia, znate da ćete se boriti za trofeje. Ako pak igrate u sljedećih 4-5 momčadi, možete se samo nadati da ćete nekoga od vodećih iznenaditi, a ako ste među onima koji su izvan prvih 10, borite se za ostanak u ligi. Ja to više nisam htio, poželio sam igrati za naslov, u finalima. Cedevita želi ući u Euroligu, želi osvojiti ABA ligu pa i Eurokup, pa sam se zato odlučio za taj klub.

Kakav mu je prvi dojam u novom klubu?

– Puno klubova u Španjolskoj nema to što ima Cedevita, svoj trening-centar s tri terena, sjajnom teretanom, odličnim stručnim stožerom i sjajnim trenerom. Koliko vidim, mi igrači morat ćemo razmišljati samo o igri, a to je igrački ideal.

Vitor će prvi put u karijeri igrati u momčadi u kojoj je sedam stranaca.

– Kada imate toliko ljudi iz različitih kultura, važno je pronaći točku zajedničkog interesa. U Cedeviti bi to trebalo biti osvajanje naslova prvaka ABA lige.

Počeo s nogometom

Brazilska košarkaška reprezentacija želi na SP i zasad joj dobro ide (5-1).

– Košarka je u Brazilu drugi sport, iza nogometa, no dogodila se korupcija u nacionalnom savezu i košarka je počela padati, a odbojka se digla. No, košarkaške brojke ponovo rastu, a trenutak koji bi to mogao dodatno pogurnuti bio bi dobar rezultat na SP-u. Osim toga, naša liga prva je je postigla poslovni dogovor s NBA ligom. Zapravo, NBA ju je kupila na 50 godina jer je svjesna veličine tržišta i talenta brazilskih klinaca.

Kao i svaki brazilski momak, i Vitor je igrao nogomet. Htio je biti vratar, ali se s 11-12 godina odlučio za košarku. Kaže da je uživao u nastupima Hrvatske na SP-u.

– Nisam iznenađen što je Hrvatska dospjela tako visoko. Po načinu kako je igrala od početka se moglo vidjeti da može daleko. Vidio sam snažnu povezanost između igrača i visok moral.

Kako su Brazilci doživjeli ispadanje svojih miljenika u četvrtfinalu?

– U Brazilu ste gubitnik ako niste svjetski prvak, no mi smo svjetski prvaci bili pet puta i ponekad je dobro i izgubiti. Mi Brazilci u nogometu moramo naučiti od vas Hrvata da treba slaviti i drugo i treće mjesto.

Jako sam puno naučio od klinaca iz favela

Vitor ima dva starija brata, a živio je u obitelji u kojoj mu nikad ništa nije nedostajalo.

– Nije često da netko s takvim zaleđem ostane u sportu. U Brazilu je puno siromašnih ljudi i takva djeca su obično motiviranija jer im je sport jedini izlaz i favele i dali bi život da mogu izaći iz te situacije. No, meni je drago da sam imao takve prijatelje i suigrače i bilo je to dobro za moje odrastanje. Od siromašne djece puno sam naučio i više sam cijenio ono što sam imao i zato sam i ja postao veliki radnik. Bilo je to dobro za moje odrastanje – zaključio je Vitor.