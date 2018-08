Trener zlatnih košarkaša otkrio zašto se odmah prisjetio vatrenih sa SP-a

Hrvatska kadetska košarkaška reprezentacija sinoć je u Novom Sadu postala europski prvak nakon što je u dramatičnom finalu svladala Španjolsku sa 71:70.

- Nevjerojatno sam sretan zbog ovog velikog uspjeha. Iskreno, ni sam možda nisam bio svjestan veličine uspjeha dok nisam vidio broj poruka i poziva koje sam dobio nakon utakmice. Prvo su mi pali na pamet naši nogometaši sa Svjetskog prvenstva, koliko im je samo trebalo da na sve odgovore - rekao je izbornik Milan Karakaš, prenosi HKS.

- Najviše sam sretan zbog momaka koji su to najviše zaslužili. Od prvog dana priprema se vidjelo da su to karakterni momci, prava ekipa. Praktički cijele pripreme su prošle bez ikakvog ekscesa i ponašanje im je u svakom trenutku bilo na mjestu. O njihovom talentu ne treba ni pričati, on je očit, bez toga sigurno ne bi bili prvaci Europe.

Roko Prkačin je izabran i za MVP – najkorisnijeg igrača Europskog prvenstva zahvaljujući prosječno 18.6 ubačenih poena po utakmici, uz 3.7 asistencije te 2 bloka, a u najbolju petorku je izabran i Boris Tišma.

- Sama utakmica je, kao što se moglo i očekivati, bila iznimno neizvjesna. Španjolska je realno na turnir došla kao glavni favorit. Prvo poluvrijeme smo odigrali nevjerojatno zrelo, kontrolirali smo ritam. U drugom poluvremenu smo ipak pali, ali po stoti put na ovom turniru – pet minuta do kraja na -6 – momci su sami sebe bodrili i ja nisam uopće sumnjao da se možemo vratiti. Na kraju, na jedan maksimalno dramatičan način smo došli do onoga o čemu smo sanjali cijelo ljeto - rekao je Karakaš.