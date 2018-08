Anzulović: Gledalo nas je oko 700 milijuna ljudi

Prilično neočekivano, kombinacija hrvatske košarkaške B i C selekcije iz Kine se vraća kao pobjednik Stanković kontinental kupa. Štoviše, momčad kojoj se mnogi pozvani nisu mogli ili nisu htjeli odazvati, čak je i prihodovala 30 tisuća američkih dolara od kojih će polovica pripasti Hrvatskom košarkaškom savezu, a polovicu će podijeliti igrači.

A među njima najbolje su prošli Cibonin branič Josip Bilinovac i Cedevitin krilni-centar Karlo Žganec. Obojica su dobila po 1.000 USD za izbor u najbolju petorku, a Bilinovac je dobio još 1.000 dolara za izbor najboljeg igrača turnira.

- Nakon svega, dobio sam sliku o svim igračima koji su bili s nama, no ona još uvijek nije potpuna jer tajming ovog okupljanja nije nam omogućio višu razinu prezentacije. Netko je došao spremniji, netko manje spreman, netko je bolje iskoristio priliku, netko slabije, no sve to bilo je u granicama očekivanog.

Kazao je to izbornik Dražen Anzulović koji priznaje da ipak nije očekivao da će u takvom sastavu turnir i osvojiti.

- Najbitnije od svega bilo je da smo bili združeni i to nam se vratilo kroz rezultat koji objektivno nismo očekivali. Jer, Tunis je došao u kompletnom sastavu, a Finska sa četiri igrača iz A selekcije, dok su domaćini Kinezi u svojoj Plavoj selekciji imali kapetana, ali i prvog centra reprezentacije. Njihova Crvena selekcija bila je jača, a ona je nastupala izvan turnira jer se kroz njega spremala za Azijske igre.

Zašto Kinezi nisu spojili te dvije selekcije?

- Kao domaćini Svjetskog prvenstva 2019. oni su lani odlučili napraviti Plavu i Crvenu selekciju od kojih će napraviti jednu momčad za SP pa tako čak i azijske kvalifikacije za SP igraju izvan konkurencije. Jedan prozor Plava, a drugi Crvena selekcija.

Tko je hrvatskog izbornika najviše dojmio iz redova njegovih izabranika?

- Nositelji naše igre bili su Bilinovac, Žganec, Bošnjak i Čakarun, no moram reći i da je Vuković odigrao cijeli turnir jako dobro, a s onom svojom frizurom bio je i glavna zvijezda naše momčadi.

Sam turnir bio je organiziran jako dobro.

- Turnir na kojem su nastupile reprezentacije s tri kontinenta osobno je pratio i glavni tajnik Fibe Patrick Baumann, a na finalu je u dvorani bilo 7.000 ljudi, a među njima je bilo i navijača u dresovima s kockicama. Cijelo vrijeme uz nas bila je savjetnica hrvatskog veleposlanika Bisera Fabrio, a u finalu je za nas navijao i francuski veleposlanik i to u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Inače, obje naše utakmice protiv kineskih selekcija prenošene su na njihovom Kanalu 5 i rekli su nam da nas je u oba susreta gledalo oko 700 milijuna ljudi - prenio nam je izbornik Anzulović.

U četiri utakmice odigrane u Kini (pobjede u tri turnirske i poraz u jednoj neslužbenoj utakmici) za Hrvatsku su igrali Bašić, Junaković, Marinelli, Skokna, Kapusta, Bilinovac, Bošnjak, Cinac, Vučić, Vuković, Žganec, Čakarun i Špaleta.