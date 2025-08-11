Beljo otkrio zašto je došao u Dinamo. Boban nije jedini razlog, plava devetka ima velik cilj

Dion Drena Beljo stigao je u Dinamo kao veliko pojačanje, a već u drugom kolu HNL-a postigao je svoj prvi gol u plavom dresu. "Zabiti prvi pogodak na Maksimiru u Dinamovom dresu predivno je iskustvo, pogotovo zato što je stadion bio rasprodan. To su trenuci o kojima sanjaš kao dijete,” rekao je Beljo u razgovoru za službenu stranicu HNL-a, dodavši: "Od prvog dana u Zagrebu sam osjetio toplu dobrodošlicu i izuzetno sam zahvalan na tome... Navijačima, ljudima u klubu i suigračima... Trudit ću se vratit im to na terenu i izvan njega."

Plavi su na početku prvenstva ostvarili dvije pobjede s gol-razlikom 5-0, što je dobar znak pred subotnji derbi s Rijekom na Rujevici. "Najbitnije je da smo dobili prve dvije utakmice, a uz to smo igrali dobro, ali svjesni smo da imamo još puno prostora za napredak. U subotu nas čeka možda i najteži ispit do sad, kod branitelja naslova na Rujevici. Izuzetno smo motivirani za taj susret i jedva ga čekamo. Uvjeren sam da imamo kvalitetu odnijeti sva tri boda na Maksimir, a to je ono po što i idemo. Rijeka je u ritmu dvije utakmice u tjednu i sigurno im neće biti lako."

Očekivanja od Dinama u novoj sezoni su visoka. "Dinamo je u prve dvije utakmice izgledao jako dobro, ali smatram da može još puno bolje. Možda smo u prve dvije utakmice s taktičke i tehničke strane imali nekih pogrešaka, ali smo to nadoknađivali voljom, željom i na kraju kvalitetom kojom imamo na terenu. Ima jako puno novih igrača u momčadi i, što je najbitnije, svatko je maksimalno motiviran pomoći momčadi koliko je to u mogućnosti. Na treninzima se radi jako i vjerujem da treneru nije lako izabrati prvih 11, čak i petoricu igrača koji bi trebali ući s klupe. Uvjeren sam da Dinamo ove sezone može jako puno, ne bih sada govorio o krajnjim granicama, ali mislim da se u ovoj momčadi krije veliki potencijal. Što se tiče europskih i ciljeva u našem prvenstvu, mislim da je to sasvim jasno."

Beljo ima vrlo pozitivan dojam o HNL-u, a pritom nije propustio usporediti hrvatsku ligu s austrijskom. "Uvijek volim gledati HNL, pogotovo na početku sezone kad su još svugdje dobri travnjaci. Smatram da u našoj ligi ima jako puno dobrih igrača i izuzetno mi je žao što, za razliku od Austrije, nemamo takvu infrastrukturu, pritom mislim na stadione, svlačionice, trening centre... Osobno mi je puno draži HNL i mislim da imamo bolje igrače, ali što se tiče ostalih stvari Austrija je na puno većoj razini."

Iako ne voli davati obećanja, Beljo zna što želi postići u Dinamu. "Nikad ne volim javno iznositi svoje ciljeve pa neću ni sad, ali sigurno ću dati sve od sebe da što više pomognem Dinamu, odigram što više utakmica, da što više budem na raspolaganju treneru. Naravno, kad dobijem priliku na terenu ću se truditi igrati što bolje, a naravno da se za napadača podrazumijeva da zabije što više golova i upiše što više asistencija."

Otkrio je i što je bilo presudno za njegov povratak u klub. "Zašto povratak? Odlučio sam se vratiti jer mi se svidio projekt koji mi je predstavio gospodin Zvonimir Boban. Često je tijekom moje karijere bilo glasina oko mog odlaska u Dinamo, ali nikako se sve stvari nisu mogle poklopiti ili sve strane postići dogovor. Sada se sve poklopilo i izuzetno sam zahvalan na povjerenju. Također, dobio sam bitnu ulogu u momčadi i to je također bio jedan od razloga mog dolaska. Jedan od razloga mog dolaska u Dinamo je i prilika da svojim igrama zaslužim povratak u reprezentaciju, to je velika želja svakog igrača."