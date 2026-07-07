Ev prve pauze za vodu
Odličan udarac Puerte s ruba kaznenog prostora, vršcima prstiju to zaustavlja Kobel
Švicarci za sada čuvaju loptu dok Kolumbija čeka svoju priliku iz kontranapada, ali dobri su u povratnoj trci Švicarci
James okomitom loptom traži Diaza, ali stiže to švicarska obrana prije nego se razvila opasnost
Neugodan ubačaj Jamesa iz slobodnog udarca, Lucumi je to probao spustiti za nekog od svojih napadača, ali uhvatio je loptu Kobel
Prva polu-prilika na današnjoj utakmici. Munoz je tražio Diaza, ali izbija Zakarija ispred napadača Bayerna
Krenula je utakmica!
Možda i najbolji igrač Švicarske na ovom turniru bio je ofenzivni veznjak Freiburga Johan Manzambi. Nažalost, 20-godišnjak će zbog ozljede propustiti ovu utakmicu
ŠVICARSKA: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Rieder, Jashari, Ndoye - Embolo
KOLUMBIJA: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, Arias - Rodriguez, Suarez, Diaz
Glavni sudac ove utakmice bit će Ivan Barton iz El Salvadora
Dvije reprezentacije koje po imenima možda ne spadaju u osam najboljih na svijetu bore se za mjesto u tom društvu. Dojam je kako će dvoboj Švicarske i Kolumbije biti podosta izjednačen. Kolumbijci su se na ovom prvenstvu prezentirali u sjajnom svjetlu i momčadskom igrom, predvođeni iskusnim Jamesom Rodriguezom, pokazuju kako je riječ o vrlo opasnoj reprezentaciji.
Švicarci su s druge strane vrlo iskusna momčad koja zna kako se igraju utakmice nokaut-faze. Bez sumnje, očekuje nas zanimljiv susret.
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