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UŽIVO
UŽIVO Švicarska i Kolumbija u utakmici bez favorita odlučuju o posljednjem putniku u četvrtfinale
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07.07.2026. u 22:19
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista od 22 sata.
ŠVICARSKA
0-0
KOLUMBIJA
Osmina finala SP-a, Švicarska - Kolumbija, 22:00, BC Place, Vancouver
23'

Ev prve pauze za vodu

21'

Odličan udarac Puerte s ruba kaznenog prostora, vršcima prstiju to zaustavlja Kobel

18'

Švicarci za sada čuvaju loptu dok Kolumbija čeka svoju priliku iz kontranapada, ali dobri su u povratnoj trci Švicarci

16'

James okomitom loptom traži Diaza, ali stiže to švicarska obrana prije nego se razvila opasnost

14'

Neugodan ubačaj Jamesa iz slobodnog udarca, Lucumi je to probao spustiti za nekog od svojih napadača, ali uhvatio je loptu Kobel

4'

Prva polu-prilika na današnjoj utakmici. Munoz je tražio Diaza, ali izbija Zakarija ispred napadača Bayerna

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica!

PROBLEMI

Možda i najbolji igrač Švicarske na ovom turniru bio je ofenzivni veznjak Freiburga Johan Manzambi. Nažalost, 20-godišnjak će zbog ozljede propustiti ovu utakmicu

SASTAVI

ŠVICARSKA: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Rieder, Jashari, Ndoye - Embolo

KOLUMBIJA: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, Arias - Rodriguez, Suarez, Diaz

Početak
SUDAC (Početak)

Glavni sudac ove utakmice bit će Ivan Barton iz El Salvadora

NAJAVA

Dvije reprezentacije koje po imenima možda ne spadaju u osam najboljih na svijetu bore se za mjesto u tom društvu. Dojam je kako će dvoboj Švicarske i Kolumbije biti podosta izjednačen. Kolumbijci su se na ovom prvenstvu prezentirali u sjajnom svjetlu i momčadskom igrom, predvođeni iskusnim Jamesom Rodriguezom, pokazuju kako je riječ o vrlo opasnoj reprezentaciji.

Švicarci su s druge strane vrlo iskusna momčad koja zna kako se igraju utakmice nokaut-faze. Bez sumnje, očekuje nas zanimljiv susret.

Komentara 1

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OS
Ostrež
21:54 07.07.2026.

Ajmo kolumbija razbijte ovaj sramotni mufljuz od tzv švicarske

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