Izbornik Egipta bijesan nakon poraza od Argentine: 'Možda su željeli zadržati svjetskog prvaka u natjecanju'

Izbornik egipatske reprezentacije Hossam Hassan nije skrivao ogorčenje nakon ispadanja svoje momčadi od Argentine u osmini finala Svjetskog prvenstva. Nakon dramatičnog poraza 3:2 u Atlanti, Hassan je ustvrdio da Egipat nije eliminiran isključivo zbog igre na terenu, nego i zbog spornih sudačkih odluka koje su, prema njegovom mišljenju, utjecale na konačan ishod.

Egipat je imao veliku priliku napraviti jedno od najvećih iznenađenja turnira. Faraoni su protiv aktualnih svjetskih prvaka vodili 2:0, no Argentina je u završnici susreta uspjela preokrenuti rezultat i izboriti prolaz dalje. Ipak, nakon utakmice glavna tema nisu bili argentinski preokret i kvaliteta igre, nego situacije koje su razljutile egipatski tabor.

Najviše prijepora izazvalo je poništavanje egipatskog pogodka nakon VAR intervencije, kao i odluka suca Françoisa Letexiera da ne provjeri situaciju u kojoj su Egipćani tražili kazneni udarac nakon duela u kaznenom prostoru Argentine. Upravo te trenutke Hassan je izdvojio kao ključne.

"Bili smo bolji od aktualnih prvaka, bolji u svemu, ali na rezultat su utjecali faktori na terenu i oni izvan njega", rekao je Hassan novinarima.

Dodao je kako smatra da je moguće da su postojali određeni interesi da Argentina i njezin kapetan Lionel Messi ostanu u natjecanju.

"Možda su željeli zadržati svjetskog prvaka u natjecanju. Možda su htjeli da Messi ostane u igri. U nogometu ponekad postoje vanjski utjecaji koji su iznad tehničkih aspekata. Svjetski prvak je imao podršku na svim razinama", izjavio je egipatski izbornik.

Hassan je nastavio kritizirati suđenje, tvrdeći da njegova momčad nije dobila jednaku priliku kao protivnik.

"Čini se da je postojao pritisak s argentinske strane da ishod bude ovakav. Prigovarali smo izboru suca zbog situacije s Francuskom (Argentina je pobijedila Francusku u finalu SP-a 2022.), ali svatko jednom mora ispaštati, pa smo tako ispaštali i mi", rekao je.

Posebno ga je zasmetalo što VAR nije reagirao kod situacije sa Salahom, dok je pogodak Egipta prethodno poništen nakon pregleda snimke.

"Nismo vidjeli ni poštovanje ni poštenu igru. Nije nam dosuđen jedanaesterac, VAR to nije ni provjeravao, a naš drugi pogodak je, tko zna zašto, nevjerojatno poništen", poručio je Hassan.

"Svi smo vidjeli povlačenje za dres, a nije bilo ni VAR provjere. Život je nepravedan, pa zašto bi onda u sportu bilo pravde?"

Egipatski strateg nakon svega nije skrivao razočaranje načinom na koji je njegova momčad završila turnir.

"Nisam uvjeren u ovaj ishod i način na koji se sve odvilo. Želim to reći lijepim riječima i nazvati 'nesrećom', ali prema nama se postupalo nepošteno i ovo je bila nepravda", zaključio je.

Napetosti nisu završile posljednjim zviždukom. Hassan je nakon utakmice prišao sucu Letexieru i ušao u verbalni sukob s njim, a kasnije je otkrio što mu je poručio.

"Sucu sam rekao da je ovo nepravedno. Rekao sam mu da možda nosi neki ožiljak ili nešto skriva. Kad netko pokušava nešto sakriti, često u tome ne uspije. U svakom slučaju, nakon ovoga neću gledati nijednu drugu utakmicu na ovom turniru."

Argentina je tako prošla među osam najboljih, ali njezin prolaz ostao je u sjeni velikih rasprava o sudačkim odlukama koje su obilježile završnicu dvoboja.