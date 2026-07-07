Egipatski reprezentativac bez zadrške nakon ispadanja: 'Čista namještaljka, čestitam Argentini na osvajanju SP-a'

Egipatski napadač Mostafa Ziko nije skrivao razočaranje nakon dramatičnog poraza svoje reprezentacije od Argentine u osmini finala Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice u kojoj je Egipat ispustio prednost od dva pogotka i na kraju izgubio 3:2, Ziko je javno izrazio nezadovoljstvo suđenjem te iznio teške optužbe na račun regularnosti natjecanja.

"Čestitam Argentini na osvajanju Svjetskog prvenstva. Čista namještaljka od turnira, ništa im drugo nije ni trebalo. Sudac je bio nepravedan, nepravedan, nepravedan, nepravedan", izjavio je Ziko nakon susreta.

Egipat je dugo bio na pragu najvećeg iznenađenja turnira. Faraoni su protiv aktualnih svjetskih prvaka vodili 2:0, a jedan od pogodaka postigao je upravo Ziko. Ipak, Argentina je u završnici susreta uspjela preokrenuti rezultat i izboriti plasman među osam najboljih.

Najviše rasprava nakon utakmice izazvale su dvije situacije koje su izravno utjecale na tijek dvoboja. Prva se dogodila u 58. minuti, kada je Egipat stigao do drugog pogotka. Hassan je povukao kontranapad po desnoj strani i pronašao Mohameda Salaha, koji je loptu proslijedio Ziku. Egipatski napadač mirno je završio akciju, no slavlje je kratko trajalo.

Nakon intervencije VAR-a, francuski sudac François Letexier otišao je pogledati snimku te odlučio poništiti pogodak. Procijenio je da je u začetku akcije napravljen prekršaj nad argentinskim braničem Lisandrom Martinezom, zbog čega je Egipćanima oduzeta prednost od 2:0. Odluka je izazvala veliko nezadovoljstvo među egipatskim igračima i navijačima.

Ziko je nekoliko minuta kasnije ponovno zatresao mrežu Argentine, a taj pogodak ovaj put nije bio sporan i Egipat je zadržao prednost. Međutim, ključni trenutak utakmice dogodio se u samoj završnici, kada su Egipćani tražili kazneni udarac nakon pada Mohameda Salaha u argentinskom šesnaestercu.

Salah je nakon kontakta s Julianom Alvarezom završio na travnjaku, ali Letexier nije pokazao na bijelu točku i odmah je dao znak da se igra nastavi. Argentina je iz brze tranzicije stigla do pobjedničkog pogotka, a VAR soba nije procijenila da postoji dovoljno elemenata za intervenciju.

Ta je odluka dodatno podigla tenzije na terenu. Nekoliko egipatskih igrača burno je reagiralo, dvojica su zaradila žute kartone, dok je član stručnog stožera isključen. Unatoč pokušajima da u završnici dođu do izjednačenja, Egipćani nisu uspjeli pronaći put do novog pogotka te su završili svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.

S druge strane, Argentina je još jednom preživjela dramu u nokaut fazi i izborila četvrtfinalni dvoboj, no način na koji je došla do pobjede ostavio je iza sebe brojne rasprave o sudačkim odlukama.