KOMEMORACIJA

Becker objavio poruku o Piliću koja slama srce, ali oduševio i urnebesnom fotografijom

Boris Becker
Foto: Reuters
Autor
Karlo Ledinski
30.09.2025.
u 15:31

Boris Becker zajedno s Michaelom Stichom predvodio je bivšu njemačku reprezentaciju na jučerašnjoj Pilićevoj komemoraciji

Među brojnim uglednicima i bivšim tenisačima koji su se okupili na jučerašnjoj komemoraciji za Nikolu Pilića bio je i Boris Becker. Na komemoraciju je ustvari došla cjelokupna njemačka teniska reprezentacija, koja je s Pilićem osvojila Davisov Cup – u Zagreb su stigli Michael Stich, Boris Becker, Carl-Uwe Steeb, Erik Jelen, Patrik Kuhnen i Mar-Kevin Goellner, uz predsjednika Njemačkoga teniskog saveza (DTB) Dietloffa von Arnima. Legenda njemačkog i svjetskog tenisa Boris Becker bio je vidno tužan i neutješan tijekom komemoracije, a biranim riječima od svog se bivšeg trenera oprostio i danas na društvenoj mreži X.

"Ponovo sam se okupio sa svojom Davis Cup braćom — ne zbog pobjede, već da odamo počast Nikoli Piliću. Nikola nas nije samo učinio šampionima, već nas je oblikovao u tim za cijeli život. Vodio nas je, nadahnjivao i držao zajedno. Njegov odlazak nas podsjeća koliko je vrijeme krhko, koliko su veze važnije od trofeja i da ne bismo smjeli čekati teške trenutke da se ponovo okupimo. Vječno sam ti zahvalan, počivaj u miru, Nikola. 

A uz tekst je Becker objavio i prelijepu fotografiju s Pilićem, Stichom i ostalim suigračima iz reprezentacije, iz vremena dok su zajedno dominirali svjetskim tenisom. Sama fotografija pokazuje kakav s odličan odnos njemački igrači tada imali s Pilićem. Bio im je autoritet, učitelj, ali i netko s kime su se mogli šaliti. Bio im je, kako su sami rekli, i životni, a ne samo teniski učitelj.

Ključne riječi
Davisov kup tenis Nikola Pilić Boris Becker

