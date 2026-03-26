Ovo što Realovi liječnici rade je nečuveno: Dvojici igrača pregledavali su krivu nogu

Ozbiljne optužbe ponovno se upućuju medicinskom odjelu najtrofejnijeg španjolskog nogometnog kluba, Reala Madrida. Nakon izvješća da je došlo do ozbiljne greške u liječenju problema s koljenom zvjezdanog napadača Kyliana Mbappéa (27), sada se pojavljuju i navodi o sličnoj pogrešci koja uključuje njegova francuskog sunarodnjaka Eduarda Camavinge (23).

L'Equipe izvještava da je Camavingin izostanak s nekoliko utakmica u prosincu 2025. zbog ozljede gležnja bio posljedica dijagnostičke pogreške u Real Madridu. Medicinsko osoblje kluba tada je rendgenski snimilo pogrešno stopalo defenzivnog veznjaka.

Camavinga je ozlijedio lijevi gležanj 3. prosinca tijekom gostujuće pobjede 3:0 protiv Athletic Bilbaa. Iako je postigao pogodak, morao je biti zamijenjen nakon 69 minuta te se žalio na bol. Stoga je napravljen pregled magnetskom rezonancijom, ali na njegovom desnom stopalu. Kako ondje nije utvrđena ozljeda, liječnici su proglasili Camavingu spremnim za igru.

Dvadesettrogodišnjak je stoga bio uključen u sastav za utakmicu protiv Celte 7. prosinca, ali nije nastupio. Međutim, propustio je sljedeće utakmice protiv Alavésa (LaLiga), Manchester Cityja (Liga prvaka) i Talavere (Copa del Rey) zbog problema s lijevim gležnjem. Ponovno je zaigrao tek 20. prosinca, ušavši s klupe na 18 minuta protiv Sevilla FC-a.

Otkrivanje slučaja vezanog uz Camavingu dodatno je rasplamsalo optužbe o pogrešnom liječenju u Real Madridu. Sve je započelo izvješćem novinara RMC Sporta Daniela Riole, koji je tvrdio da je superzvijezdi Kylianu Mbappéu pregledano pogrešno koljeno, zbog čega su se njegovi simptomi pogoršali. Nekoliko medija, uključujući El País, The Athletic i Marca, potvrdilo je to.

Mbappé se potom konzultirao sa specijalistom za koljeno u Parizu i, prema pisanju Marce, "bijesan je" zbog tog incidenta. Međutim, pobjednik Svjetskog prvenstva 2018. pokušao je obraniti Real Madrid od tih optužbi na konferenciji za medije s francuskom reprezentacijom prvo rekavši da nije istina da su mu pregledavali krivo koljeno: "Možda sam i ja djelomično kriv za ovo. Ako ne komuniciraš, svi iskoriste priliku da popune prazninu, tako to ide."

Iako je Francuz pokušao stati u obranu svojeg kluba, izvještaji dobro upućenih izvora i nakon njegovih demantija uporno i vjerodostojno tvrde da mu je isprva pregledavano krivo koljeno. Zbog problema s koljenom Mbappé je propustio pet utakmica između kraja veljače i sredine ožujka; prije toga je, zbog pogrešnog liječenja, odigrao nekoliko utakmica unatoč bolovima.

VEZANI ČLANCI:

Kapetan francuske reprezentacije ipak je naglasio: "Drago mi je da su oba moja koljena dobro. Na neki način to dugujem i svom klubu. Jako sam sretan što sam ovdje, spreman i zdrav."

RMC Sport također je izvijestio da je pogrešna dijagnoza Mbappéa bila ključni faktor u odlasku medicinskog osoblja početkom godine. Kao rezultat toga, nakon što je smijenjen krajem 2023., hrvatski liječnik Niko Mihić ponovno je imenovan voditeljem medicinskog odjela, iako je tim bio reorganiziran tek prošlog ljeta. Promjene u medicinskom odjelu Reala nisu nimalo neuobičajene kada odgovorni smatraju da ima previše ozljeda.