BEZ PROBLEMA

Bayern protutnjao kroz Frankfurt, siloviti Bavarci opet nisu imali milosti

Eintracht Frankfurt - FC Bayern Munich
Arne Dedert/DPA
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
04.10.2025.
u 21:24

Josip Stanišić nije igrao budući da je na listi ozlijeđenih kod Bayerna

Bayern München je večeras u utakmici šestog kola Bundeslige pobijedio u gostima Eintracht Frankfurt 3-0 i još više povećao svoje vodstvo na ljestvici.

Luis Diaz doveo je bavarski klub u vodstvo u prvoj minuti, a domaćoj momčadi je poništen gol Jean-Mathewa Bahoya zbog igranja rukom u 14. minuti. Bayern je potom potvrdio pobjedu golovima Harryja Kanea u 27. i Diaza u 84. minuti. Josip Stanišić je na listi ozlijeđenih kod Bayerna. 

Münchenski klub ostaje neporažen nakon šest utakmica u Bundesligi i ima maksimalnih 18 bodova na prvom mjestu. Eintracht je na šestom mjestu s devet bodova. Bayern će u sljedećem kolu ugostiti drugoplasiranu Borussiju Dortmund.
