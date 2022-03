Mladi Hrvat iz Bayerna: Školovanje sam zamrznuo, a Nijemci su me zvali da igram za njih

Vjerojatno ste već čuli o novom valu hrvatskih nogometnih talenata iz dijaspore. Uz igrače koji su već uspjeli ugrabiti seniorska reprezentativna iskustva poput Josipa Stanišića, Marina Pongračića i Luke Sučića, novo ime koje sve jače blista u mlađim hrvatskim kategorijama ono je ofenzivnog veznjaka Gabriela Vidovića (18), koji je u srijedu s dvije asistencije bio ključ pobjede hrvatske U-19 reprezentacije protiv Islanda 2:1 u Karlovcu u otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Do kraja mjeseca izabranike Josipa Šimunića čekaju i dvoboji protiv Rumunjske te Gruzije.

Put od 120 kilometara

– Najbitnije je da smo pobijedili i da sada idemo po druge dvije pobjede. Snalazim se odlično ovdje u reprezentaciji, dobro mi je tu, a atmosfera je vrhunska. Ma bolje nisam mogao zamisliti – rekao nam je Vidović.

Vidović je trenutačno nogometaš velebnog Bayerna iz Münchena. Nastupa u njihovoj B momčadi u 4. rangu njemačkog nogometa gdje je ove sezone sjajan; u 23 nastupa ubilježio je 13 pogodaka i sedam asistencija. Te izvedbe pružile su mu priliku trenirati s prvom momčadi te čak biti i u zapisniku za utakmice Lige prvaka. Inače, počeo je karijeru u Augsburgu gdje je i rođen (otac Zoran i majka Marijana 1995. iz egzistencijalnih razloga otišli u Njemačku) te su ga tri puta zvali iz Bayerna, s njegovih 9, 10, pa 12 godina kad je i prihvatio poziv. Još od tada Gabriel iz svojeg obiteljskog doma svaki dan putuje iz Augsburga u München i natrag, što je ukupno 120 kilometara.

– Da, to se još uvijek nije promijenilo, i dalje živim s obitelji i putujem na treninge.

A je li se što promijenilo sa školovanjem sada kad si zaplovio u ovu profesionalnu razinu?

– Zamrznuo sam školovanje na ljeto nakon 11. razreda škole, to je nešto kao treći razred srednje škole u Hrvatskoj. Uvijek se mogu vratiti ako zatreba i završiti još tu jednu godinu, ali sad sam zamrznuo da bih se mogao potpuno fokusirati na karijeru.

Iako je tek u prosincu postao punoljetan, Gabriel je svojim radom i odricanjem već u ovako mladoj dobio došao do situacije u kojoj na treninzima dijeli travnjak s igračima poput Lewandowskog, Neuera, Müllera, Kimmicha i mnogih drugih, uz, naravno, i Bayernova trenera Juliana Nagelsmanna.

– Stvarno je sve savršeno. Prihvatili su me kao jednakog, nema nikakvog obraćanja svisoka. I trener i igrači razgovaraju najnormalnije sa mnom, dijele mi savjete koji mi pomažu karijeri. To su sve svjetski treneri i igrači, pa kad ti kažu neki savjet, jednostavno moraš to poslušati jer znaš da će ti pomoći u igri. Ali da, svi ti veliki igrači žele i vole pomoći.

Prije nekoliko godina Gabriel je na poziv Petra Krpana odlučio zaigrati za hrvatsku reprezentaciju izabravši je ispred njemačke vrste, a prepričao nam je proces odlučivanja:

– Kad je u pitanju igranje za svoju zemlju, to sam moraš odlučiti u svoja četiri zida, sa svojom obitelji. Nema tu nitko drugi utjecati na tu odluku. U razgovoru s mamom i tatom nije bilo puno razmišljanja, jako brzo sam odlučio i rekao da želim nastupati za Hrvatsku. I Nijemci su me zvali da dođem igrati za njih, ali Hrvatska je uvijek bila broj jedan.

Kad smo već kod Hrvatske, voli li Gabriel doći u Hrvatsku?

– Osim što s reprezentacijom dođem 4-5 puta u godini, volim doći s roditeljima u Hrvatsku na odmor ljeti kad imam slobodnog vremena. Imamo striku u Rijeci, dođemo ga posjetiti pa odemo malo i do obale.

Neutralno gledam HNL

Ne samo da voli doći u Hrvatsku, nego i prati hrvatski nogomet.

– Dosta pratim Prvu HNL u zadnje vrijeme. Iskreno, nemam neki klub za koji navijam, samo volim gledati kao neutralni navijač, a i volim pogledati što rade moje kolege iz reprezentacije.

Iako se sam ne voli previše upuštati u predviđanja oko svoje karijere, pred mladim je hrvatskim ofenzivcem velika karijera. Gledajući njegov trenutačni put, Gabriel vrlo dobro korača prema nastupima i minutama i u Bundesligi na Allianz Areni, a s time će se složiti i oni koji su u njemačkoj pratili taj cijeli put.

– Gabi dolazi iz dobre obitelji. Jako je dobro odgojen, pristojan je, a sa sobom donosi i dozu poniznosti, bez manjka samopouzdanja. Ima izvrsnu tehniku i jako visoku razinu inteligencije za igru, uvijek iznenadi protivnika onime što učini s loptom u nogama – rekao je Jochen Sauer, trener koji je Vidovića vodio pet godina u Bayernu, a riječi hvale za hrvatskog talenta ima i jedna od najvećih legendi njemačkog nogometa, Lothar Matthäus:

– Skok između četvrte lige i Bundeslige je ogroman, ali klub treba dati primjer da je taj put moguć. Vidović sigurno može napraviti taj skok i početi pružati vrhunske igre na najvišoj razini.

