Barty prva finalistica: 'To je jedan od mojih najboljih mečeva'

Prva tenisačica svijeta Australka Ashleigh Barty plasirala se u četvrtak, prvi put u karijeri, u finale Wimbledona pobijedivši Njemicu Angelique Kerber (WTA-28.), osvajačicu ovog grand slama 2018., sa 6-3, 7-6 (7/3).

"To je jedan od najboljih mečeva u mojoj karijeri i to zato jer me Angie gurala", rekla je 25-godišnja Barty koja će se za naslov boriti u subotu protiv pobjednice susreta između Čehinje Karoline Pliškove (WTA-13.) i četvrte tenisačice svijeta Bjeloruskinje Aryne Sabalenke.

Barty je eliminirana u osmini finala Wimbledona 2019., par tjedana nakon što je osvojila Roland-Garros, koji joj je jedini grand slam naslov u karijeri.

Kerber je ove godine eliminirana u prvom kolu Australan Opena i Roland Garrosa, a do sada je osvojila tri grand slam naslova - Australian Open i US Open 2016. i Wimbledon 2018.