Barcelona se odriče dresova s kvadratićima

Španjolski nogometni velikan Barcelona odlučio je nakon godinu dana povuući dresove s kvadratićima slične onima reprezentacije Hrvatske pa će od sljedeće sezone opet nositi tradicionalne plave i crvene pruge.

- Danas službeno predstavljamo nove dresove za sezonu 2020/21. čiji je dizajn inspiriran prvom zlatnom erom našeg kluba. Od danas je taj dres u prodaji u klupskim trgovinama - priopćila je Barcelona u utorak.

Dres u kakvom igrači igraju utakmice prodaje se po cijeni od 139,99 eura.

Prije godinu dana su Barcelona i njen američki dobavljač sportske opreme Nike iznenadili navijače uvođenjem dresa po kojem je Hrvatska poznata u svijetu. Umjesto hrvatskih crvenih i bijelih kvadratića Barcelonini nogometaši, rukometaši i košarkaši nosili su crvene i plave kvadratiće. Mnogim Barceloninim simpatizerima to se nije svidjelo.

Nogometni klubovi svake sezone mijenjaju dizajn dresova kako bi zaradili dodatni novac od prodaje dresova navijačima. Barcelona je jedan od najpopularnijih klubova na svijetu. Katalonska momčad je od osnutka 1899. godine imala pruge na dresovima osim tijekom ove sezone.

Kapetan Lionel Messi, vezni Ivan Rakitić i ostali suigrači na korak su do gubitka naslova prvaka Španjolske. Ove sezone nisu uspjeli osvojiti niti španjolski Superkup i Kup, no još uvijek mogu doći do naslova u Ligi prvaka nakon što su prvoj utakmici osmine finala odigrali 1:1 kod Napolija.