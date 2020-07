Nesuđeni Vatreni izbačen iz kluba zbog poruke 'Živio Ratko Mladić' na godišnjicu Srebrenice!

Belmin Halilović, 23-godišnji branič rođen u Sarajevu, od danas više nije nogometaš Alfe Modriča. Klub je s njim raskinuo ugovor nakon što se na društvenim mrežama, i to na godišnjicu genocida u Srebrenici, pojavila njegova fotografija potpisana rečenicom ''Živio Ratko Mladić'' uz nekoliko takozvanih emotikona koji plaču od smijeha, prenosi Dnevni Avaz.

– Zbog kršenja klupske discipline i nanošenja štete ugledu, klub je odlučio raskinuti ugovor s ovosezonskim pojačanjem Belminom Halilovićem. Klub se ograđuje od takvih stvari te od svojih članova zahtjeva da se isključivo koncentriraju na sport i profesionalne obaveze koje nogomet nosi – rečeno je u priopćenju.

Halilović je, pak, kazao da je fotografija nastala kao neslana šala.

– Ispalo je da sam na dan obilježavanja genocida veličao Ratka Mladića, a u suštini fotografija je nastala još prvoga srpnja. Bila je odgovor prijatelju na neku njegovu fotografiju s ljiljanom. Sve je na kraju iskorišteno da mi se osvete, iako sam krivac isključivo ja, jer na takav način nisam se smio šaliti. Ipak, i moj otac bio je u Armiji BiH – kazao je za portal SportSport, pa ustvrdio da je sve to bila bila osveta menadžera:

– Dogodilo se to da me je nedavno kontaktirao menadžer Jasmin Memišević s riječima da će mi pomoći oko kluba. Rekao mi je da je Alfa Modriči potreban igrač, da bi me potom on i njegov partner Daniel Pavlović preporučili klubu za koji sam na kraju i potpisao.

U čemu je bio problem? Problem je što su oni željeli u moje ime dogovarati uvjete, tražen je od mene novac uz prijetnje da će mi se uništiti karijera ako ga ne dam. Mimoišao sam ih i, realno gledajući, nisam ispao mangup nego glup. Da sam dao novac, danas od ovoga svega ništa ne bi bilo

Izdao me prijatelj koji uopće nije moje vjere. Neću ga imenovati, ali smatrao sam ga bliskim do te mjere da je kod mene i ručao i večerao. On ju je poslao prvom čovjeku kluba Vis Simm-Bau za koji sam prethodno igrao, da bi potom došla do spomenutog Pavlovića koji je sve to iskoristio – iznio je svoju stranu priče Halilović, pa dodao da sada dnevno dobiva više od 700 poruka, od kojih su mnoge prijetećeg sadržaja.

Podsjetimo, Halilović je svojedobno bio u žiži zanimanja hrvatske javnosti, točnije 2014. godine, jer je bio na korak do potpisa za Hajduk.

Tom je prigodom kazao da ima sve manje želje nastupati za BiH reprezentaciju, što su hrvatski mediji protumačili kao njegovu jasnu težnju da s vremenom odjene hrvatski dres.

– Volim svoju zemlju, ali imam sve manju želju nastupati. Kod nas igra novac, a ne igrači. Uskoro ću dobiti putovnicu Republike Hrvatske – rekao je tada Halilović.

Foto: Screenshot