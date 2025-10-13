Balotelli o Gattusovoj Italiji: Trenutačno ne vidim žar kod igrača

Više ne vidim želju kod igrača da nose dres "Azzurra", kazao je talijanski napadač Mario Balotelli gostujući na Trento Sports Festivalu.

Premda je Italija čak četiri puta bila svjetski prvak, sada joj prijeti propuštanje i trećeg uzastopnog Svjetskog prvenstva.

"Azzurri" se nisu plasirali na Svjetsko prvenstvo u Rusiji i Kataru, a sada im "opasno visi" i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Italija trenutačno drži drugo mjesto u skupini I s šest bodova manje od Norveške, koja ima utakmicu više. Talijane u utorak očekuje domaći ogled protiv Izraela, nakon kojeg bi zaostatak mogli smanjiti na tri boda.

U studenom obje reprezentacije očekuju još dvije utakmice – Norvežane protiv Estonije, a Talijane protiv Moldavije, prije njihovog međusobnog susreta u Milanu 16. studenog. Norveška bi pobjedom protiv Estonije mogla doći na San Siro s tri boda više i uvjerljivijom razlikom pogodaka. Trenutno je Norveška na +26, dok je Italija na +7. "Azzurrima" bi osvajanjem drugog mjesta preostale kvalifikacije trebale tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

"Za mene je reprezentacija velika tema razgovora. Ovo nije napad ni na koga, ali često vidim igrače koji igraju za reprezentaciju bez želje da brane dres nacije, a to mi se ne sviđa. Kad sam bio u reprezentaciji, bio sam ponosan što predstavljam Italiju, a to mi sada nedostaje," kazao je 35-godišnji talijanski napadač za Gazzettu.

Premda se talijanska reprezentacija nalazi u teškoj situaciji, Balotelli je uvjeren da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo.

"Uvjeren sam da ćemo doći do toga," dodao je.

Balotelli je trenutačno bez kluba nakon što je napustio Genou. Prije toga je igrao za Adanu, Sion, Monzu, Bresciju, Marseille, Nicu, Milan, Liverpool, Manchester City i Inter.

Njegovu karijeru obilježili su sjajni nastupi i golovi, zbog čega je dobio nadimak "Super Mario", ali i mnogobrojni skandali i incidenti, zbog kojih su ga zvali i "zločesti dečko talijanskog nogometa".

Balotelli je u karijeri osvojio devet trofeja, a za talijansku reprezentaciju postigao je 14 golova u 26 nastupa. Bio je dio momčadi koja je izgubila finale Europskog prvenstva 2012. od Španjolske, a sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 2014.

"Trenutačno imam nekoliko ponuda, moram odlučiti hoću li potpisati. Treniram nekoliko puta tjedno i u vrlo sam dobroj fizičkoj formi. Imao sam ponude iz inozemstva, ali nadao sam se da ću pronaći momčad u Italiji. Dobio sam nekoliko ponuda i moram odlučiti hoću li odmah potpisati ili pričekati prijelazni rok u siječnju," poručio je.