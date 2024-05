Bahata reakcija predsjednika PSG-a nakon trilera u Parizu: 'Razumijete li se vi uopće u nogomet?'

Sve je izgledalo pripremljeno za to da PSG konačno ode do kraja u Ligi prvaka. Ispali su Manchester City, Arsenal, Barcelona, jaki talijanski klubovi, posložio se ždrijeb, ali... Ispriječila se Parižanima dortmundska Borussia koja ih je u polufinalu svladala s dvaput po 1:0 i tako izborila mjesto u finalu Lige prvaka nakon 11 godina kad se borila s Bayernom.

Pariz je svjedočio ludoj utakmici u kojoj su domaći čak pet puta tresli okvir gola, ali mreža Nijemaca nije se zatresla. Mnogi pretpostavljaju da je to bila i posljednja utakmica u Ligi prvaka za Kyliana Mbappea u dresu PSG-a. Nakon poraza od Borussije oglasio se predsjednik kluba, Nasser Al Khelaifi.

🚨❗️ PSG chairman Al Khelaifi on Luis Enrique’s future: “Are you serious with this question? Honestly, do you know and understand some football?”.



“We are building a long term project with the youngest squad in Europe, future will be bright. We will keep going”. pic.twitter.com/vqnsAaG2vF