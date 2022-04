Bad Blue Boysi održali donatorsku večer za Ukrajinu: Veleposlanik Ukrajine imao inspirativan govor

Ulaznica više tražila se preksinoć na donatorskoj večeri za pomoć narodu Ukrajine koji su zajednički organizirali pripadnici grupe Bad Blue Boys i Ukrajinskog veleposlanstva u Hrvatskoj. Više od 120 ljudi u prepunoj velikoj banketnoj dvorani Matis Absolut Lounge okupilo se kako bi na ovaj način pomogli u prikupljanju sredstava za nabavku Ukrajincima suočenim ratnim vihorom. Na početku večere minutom šutnje odala se počast svim poginulima u ratnoj agresiji na Ukrajinu.

Osim delegacije igrača i stručnog stožera ukrajinskog velikana Dinama iz Kijeva, bivših igrača zagrebačkog Dinama, večeri je prisustvovala delegacija veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj koju je predvodio veleposlanik Vasyl Kyrylych koji se prigodno obratio okupljenima.

- Zahvalnica - kazao je Vasyl Kyrylych zagledavši se u grafiku zahvalnice prisutnima koja se nalazila na monitorima, te bez napisanog govora krenuo se obraćati okupljenima citirajući nekoliko velikana Hrvatske: - Bogu budi hvala. Ki nebesa skova i svaka ostala. To su zadnji stihovi Judite od velikog Hrvata, oca hrvatske književnosti. Tako teče život, tako se događa u životu da moramo više zahvaljivati. Uvijek nešto trebamo, svaki dan nešto trebamo i manje zahvaljujemo. Molimo roditelje da ojača naše roditelje, našu obitelj, za zdravlje. Molimo Boga za sretnu sudbinu naše djece. Molimo prijatelja da nas podrži kada to treba. Svaki dan molimo. Manje zahvaljujemo. Ja bi danas htio zahvaliti Hrvatskoj, Hrvaticama i Hrvatima na snažnoj podršci Ukrajini. Hrvatska nije velika zemlja, to je istina. Ali, Hrvatska ima jedno veliko srce. Hrvatska je dala veliki podršku Ukrajini u ovom teškom trenutku. Prisjećam se riječi još jednog velikog Hrvata koji je poklonio zemljište za Mirogoj, tu u Zagrebu. Ljudevita Gaja.

“Oj, Hrvati braćo mila, čujte našu riječ, razdružit nas neće sila baš nikakva već! Nas je nekad jedna majka draga rodila, hrvatskim nas, Bog joj plati, mlijekom dojila.” Ja sam rođen u jednom malom gradu, zapadno od Lavova koji se zove Samobor. Kao i tu pokraj Zagreba. Od ovog Samobora deset kilometra dalje udaljeno je selo koje se zove Bistrica. Od Bistrice prema Užgorodu, isto na zapadu, je rođena moja majka, koja se zove Rovinj. Tako da Ukrajinci i Hrvati prema profesoru Draganu Primorcu imaju slične putove. Zahvaljujem vama svima. Gledao sam utakmicu Dinamo - Sevilla, i Hajduk - Dinamo. Cijela vaša tribina je bila plavo, žuta. To ste vi napravili. Zastavu Ukrajine. Svaki korak, svaka gesta, svaka riječ je vrlo bitna, od velikog značaja za Ukrajinu. Sve što radite, to ima veliki značaj. Prisjećam se riječi još jednog velikana Hrvatske, Ivana Meštrovića: “Naša djela na zemlji otisci su krila duše naše”. Ključni su riječi naša dijela na zemlji. Hvala vam svima na ovoj donatorskoj večeri, ja sam počašćen da sam pozvan ovdje, to je za mene veliki praznik da ste me ugostili. Hvala vam. Hvala vam na podršci, znam što pravite za Ukrajinu, koliko je velika podrška Ukrajini od vaše strane. Hrvati sve ovo što se događa shvaćaju vrlo emotivno, srcem i dušom jer su to doživjeli prije 30 godina. Krvavi Uskrs. I vi ste imali krvavi Uskrs 1991. godine, a mi sada imamo krvavi Uskrs. Ali Uskrs za nas, to je proljeće, preporod Ukrajine. Siguran sam, vi ste pobijedili, pobijedit ćemo i mi. Hvala vam.

Predstavnik domaćina, grupe Bad Blue Boys, zahvalio se svim prisutnima na odazivu te svima koji su sudjelovali u prethodnim akcijama prikupljanja pomoći. Također kazao je svima kako je čvrsto uvjeren da će Ukrajina, kao i ne tako davno Hrvatska, pobijediti u svom domovinskom, obrambenom ratu i kako će Bad Blue Boysi nastaviti organizirati nove akcije prikupljanja pomoći za ukrajinski narod, prvenstveno njihovu braću, navijače Dinama iz Kijeva koji su tribine zamijenili bojištima širom Ukrajine.

Video porukom s Ukrajinskog ratišta okupljenima se obratio i osnivač pukovnije Azov, pukovnik Andriy Biletsky zahvalivši navijačima Dinama iz Zagreba, ali i drugim građanima Zagreba i Hrvatske na svoj dosadašnjoj pomoći.

- Ukrajina se sada bori ne samo za svoje postojanje, već i za budućnost Europe, za budućnost slobodnih naroda protiv imperija, bivših i sadašnjih. U ovaj čas, potrebna je podrška, ne samo vojnika već i običnih ljudi, volontera. Znam da navijači Dinama iz Zagreba već dugi niz godina podržavaju Ukrajinu i da podržavaju Azov. Zahvaljujem svakome, za svaku pancirku, odoru, prvu pomoć, torbicu prve pomoći koji su bili predani borcima Azova na istoku Ukrajine. U ovom trenutku, kada Azov drži na sebi najteži teret, sada već, dvomjesečne obrane Mariupolja, mi vam zahvaljujemo za vašu podršku - ispričao je Andriy Biletsky čiju je poruku preveo odlikovani narodni heroj Ukrajine i veteran Azova, Denis Šeler.

On je u emotivnom govoru dodao kako je u kontaktu sa svojim suborcima u već dva mjeseca okruženom Mariupolju. Borci u Mariupolju, kazao je, znaju i za ovu večer, ali i za sve ostale akcije koje su Bad Blue Boysi, ali i pripadnici drugih navijačkih skupina organizirali i kako svaka takva akcija osim novčane pomoći, značajno podiže moral borcima u Azovstalu. Naglasio je na kraju poruku iz Ukrajine kako borci misle izdržati do kraja i neće odustati od obrane.

Grupa Bad Blue Boys uskoro će objaviti detalje sljedeće akcije za skupljenje sredstava pomoći ukrajinskom narodu.

