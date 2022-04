SAD: 'Ruske snage su se poboljšale, napreduju na terenu'; Ukrajina: 'Rusija želi zarobiti borce u Mariupolju'

Danas je 65. dan od početka invazije. Žestoke borbe se odvijaju diljem Ukrajine. Nakon što je Gazprom prestao s isporukom plina Poljskoj i Bugarskoj zbog neplaćanja u rubljama, pojedine europske energetske kompanije najavile su mogućnost otvaranja računa u ruskoj banci u Švicarskoj.

6:39 - Bivši izvršni direktor ruskog zajmodavca Gazprombanka izjavio je u četvrtak da je pobjegao iz Rusije u Ukrajinu u nadi da će se ona naoružati protiv invazije Moskve i da vjeruje da predsjednik Vladimir Putin vodi Rusiju u katastrofu.

6:07 - Ruske snage postigle su određeni napredak u napadu na istočnu Ukrajinu dok njihova vojska pokušava riješiti bezbroj problema koji su ih mučili prvih tjedana invazije, navode američki i NATO dužnosnici.

- SAD je vidio "neke dokaze" poboljšanja sposobnosti Rusije da kombinira zračne i kopnene operacije, kao i njezine sposobnosti za opskrbu snaga na terenu, kažu dužnosnici.

Napredak je "spor i neravnomjeran", rekao je visoki američki obrambeni dužnosnik, dodajući da ruske snage da napreduju samo "nekoliko kilometara" svaki dan.

6:01 - Kanadske trupe obučavaju ukrajinske vojnike kako koristiti haubice, potvrdila je kanadska ministrica obrane Anita Anand.

.@AnitaAnandMP: Since Day One of this attack, our Ukrainian friends have faced Putin’s forces with unfailing courage and resolve. Canada, like the United States, stands firmly with them. pic.twitter.com/8bnQvWgcLy