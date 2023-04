AZ se oglasio objavom nakon što su osvojili europski naslov i dali 'petardu' Hajduku

Momčad nizozemskog AZ Alkmaara nadmoćno je osvojila naslov juniorskih europskih prvaka slavljem nad Hajdukom od 5:0 u završnici final foura u Ženevi. U sjajnom nizu stradao je niz poznatih i uglednih klubova poput Barcelone 3:0, Reala 4:0 i Eintrachta iz Frankfurta iz 5:0.

Akademija AZ je u Nizozemskoj ispred Ajaxa, Feyenoorda i PSV-a, a igrali su odlično protiv Hajduka. Nakon što su podignuli trofej Lige prvaka mladih, oglasili su se tri riječi na društvenim mrežama: 'We did it' ili 'Uspjeli smo'.

Podsjetimo, bili tići su do finala stigli pobjedama na Šahtarom, Manchester Cityem, dortmundskom Borussijom te talijanskim Milanom.

Splitska Riva im priprema veliku feštu povodom osvajanja srebrne medalje, više o tome OVDJE.