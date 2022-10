Australska novinarka: Ja sam ponosna Hrvatica, a moji sunarodnjaci su me osramotili. Šokantno i poražavajuće

Sydney United, nogometni klub hrvatskih iseljenika, imao je bučnu podršku navijača u finalu australskog kupa u kojem su s 2:0 poraženi od Macarthura.

Sydney United imao je bučnu podršku navijača koji su u jednom trenutku vikali "Za dom spremni". To je uzvik koji je okončao karijeru Josipa Šimunića u reprezentaciji, a Uefa kažnjava takvo skandiranje. Uz to su fašistički pozdravljali podignutom desnicom.

O ovoj se temi oglasila i Lucy Zelić, nagrađivana australska novinarka čiji su roditelji Hrvati.

A "Za dom spremni" call and response has really topped tonight off. #AustraliaCupFinal pic.twitter.com/aqMGVXe0nZ — Luke (@Boycey1105) October 1, 2022

"Ja sam ponosna Hrvatica. Odgojila su me dva imigranta koji su u ratu izgubili prijatelje i obitelj – moja teta Tereza tragično je stradala nakon što je nagazila na lažnu minu u blizini svoje kuće. Naša je povijest protkana mnogim borbama, tugom i gubicima, ali i golemim otporom", poručila je Zelić na Twitteru i dodala:

"Budući da sam odrasla s etničkim podrijetlom, znala sam kako je to biti na udaru rasizma i često su mi govorili 'je** te, idi nazad u Hrvatsku'. Bila sam zbunjena jer je Australija bila moj dom i bili smo tako ponosni na to. Rođena sam 80-ih i nikad me nisu odgajali da budem fašist, rasist ili antisemit – to nije bila opcija. Znali smo kakav je osjećaj biti drugačije tretiran zbog tvoje etničke pripadnosti i gubitka voljenih u besmislenom ratu.

“Ono što se dogodilo na finalu Australian Cupa bilo je šokantno i jednostavno poražavajuće, i nisam željela vjerovati u to. Bio je to prvi put da sam se osramotila postupcima svojih sunarodnjaka i nisam bila jedina."

Incident je prokomentirao i premijer Novog Južnog Walesa Dominic Perrottet.

- To je apsolutno užasno. Tome nije mjesto ne samo na utakmicama nego bilo gdje u državi. Znam da se policija bavi ovim slučajem. Ti ljudi trebaju dobiti doživotnu zabranu - rekao je Perrottet, a od incidenata se ogradio i Sydney United poručivši da će pomoći u identificiranju pojedinaca koji su promovirali fašističke poruke.

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru