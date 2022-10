VIDEO Hrvatski klub iz Australije ostao bez naslova, navijači skandirali 'Za dom spremni'

Nogometni klub hrvatskih iseljenika u Australiji, Sydney United poražen je danas s 2:0 u finalu kupa od Macarthura.

Macarthur je bio bolji cijelu utakmicu, no iz pobjede je došao iz dva jedanaesterca. Prvi je u 32. minuti realizirao Toure, a konačni rezultat s bijele je točke postavio Davila u 90. minuti utakmice.

A "Za dom spremni" call and response has really topped tonight off. #AustraliaCupFinal pic.twitter.com/aqMGVXe0nZ