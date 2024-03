AS: 'Zadarski genijalac' natjerao je Ancelottija da uoči utakmice ponovo razmisli o prvoj postavi

Real Madrid će večeras na Santiago Bernabeu od 21 sat ugostiti RB Leipzig u utakmici osmine finala Lige prvaka .. Iz prvog ogleda donose minimalnu prednost, slavili su pogodtkom Brahmina Diaza u 48. minuti. Svoje su mjesto među osam najboljih momčadi najvećeg europskog natjecanja za sada osigurali PSG (pobijedili Real Sociedad s 4:1) te Bayern (pobijedili Lazio s 3:1) .

Dakako veliko je pitanje i izgled prve postave 'kraljevskog kluba'. Španjolski se mediji pitaju hoće li kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić , zaigrati od početka utakmice ili će pak, kako to najčešće biva ove sezone, u igru ulaziti s klube. Ističu kako Carlo Ancelotti pred sobom ima nešto veću mozgalicu, no što se to na prvi mah doima.

Talijanski trener pred sobom ima dvije nedoumice: Hoće li u prvih 11 staviti Nacha Fernandeza ili Aurelina Tchouamenija? Hoće li od prve minute igrati Modrić ili Toni Kroos? Kako piše tamošnji AS, dobre izvedbe "genijalca iz Zadra" potaknule su te dvojbe.

"Bio je igrač odluke protiv Seville protiv koje je postigao sjajan gol. Bio je igrač odluke u remiju protiv Valencije. Te dvije utakmice velikog značaja te bi mu mogle ulaznica za osminu finala Lige prvaka. Kroos igra jednu od svojih najboljih sezona i Modrićeva borba za poziciju s njim je komplicirana. Bit će ili Luka ili Toni", pišu Španjolci.

Luka Modrić je prošloga ljeta produljio ugovor s madridskim klubom u želji da ostane u formi za nadolazeće Europsko prvenstvo i igra u prvoj postavi svog kluba. Međutim, 'kraljevima' su prioritet mladi igrači zbog čega Modrić ima puno manju minutažu. Španjolski mediji već dugo bruje o njegovom nezadovoljstvu, kao i ponovnoj pojavi unosnih ponuda iz Saudijske Arabije te Beckhamovog Inter Miamija koje će iz Europe pokušati odvesti posljednjeg osvajača Zlatne lopte još uvijek aktivnog na tlu Starog kontinenta.

