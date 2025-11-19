Trenutačno vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Arsenal na kraju ove sezone okončat će svoje partnerstvo s Turističkom zajednicom istočnoafričke države Ruande koje je trajalo osam godina.

Tijekom tog razdoblja, igrači Arsenala su na svojim dresovima nosili promidžbeni slogan "Visit Rwanda", ali poljetos su navijači Arsenala protestirali protiv nastavka suradnje zbog umiješanosti Ruande u sukobe u susjednom DR Kongu. Iz DR Konga tvrde kako upravo Ruanda naoružava skupinu M23 koja kontrolira područje DR Konga koje graniči s Ruandom. Taj je sukob uzrokovao smrt tisuća ljudi i pokrenuo humanitarnu krizu u tom dijelu svijeta.

"Arsenal i Odbor za razvoj Ruande sporazumno su dogovorili prestanak suradnje na kraju ove sezone. Time se završava osmogodišnje razdoblje tijekom kojega je Visit Rwanda bio službeni partner Arsenala", objavili su iz Ruande.

Visit Rwanda i dalje ima partnerski odnos s tri europska velikana: Paris Saint-Germainom, Bayernom iz Muenchena i Atleticom iz Madrida.