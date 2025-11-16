Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Lijepi dani

Slavljenik se vraća u Maksimir, ali zaslužio je odmor. Ako Varela ne može probiti niželigaša, koga može?

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/2
Autor
Robert Junaci
16.11.2025.
u 21:58

Dinamo u srijedu igra kup susret u Karlovcu, ali tamo bi mogao (trebao) biti bez svog ponajboljeg igrača u posljednje vrijeme

Reprezentativna stanka sad je iza Dinama, već u srijedu plavi igraju kup susret protiv Igora Pamića, idu u goste Karlovcu koji se bori za ulazak u prvoligaško društvo iako je malo posustao u posljednje vrijeme, nakon poraza u Dugopolju Karlovčani zaostaju pet bodova za vodećim Rudešom No, sad im dolazi Dinamo i nema sumnje da će na 'Čavleku' biti napaljeni, da će i Igor Pamić, nekadašnji centarfor Dinama, a današnji trener Karlovca, napraviti sve da njegova momčad dođe do velikog uspjeha.
Vidjet ćemo kako će plavi reagirati nakon loših rezultata u posljednje vrijeme, nakon smjena dokapetana Kulenovića i Nevistića i ustoličenjem Mihe Zajca i Scotta McKenne na mjesto zamjenika Josipa Mišića. 

Sigurno je da Dinamu treba pobjeda i prolazak u kupu kako bi mirniji u subotu dočekali neugodni Varaždin u HNL-u u kojem više nemaju pravo na kiks. I zbog toga je važna ova utakmica u srijedu u Karlovcu, gradu koji uglavnom diše 'plavo'.
Trener plavih Mario Kovačević sigurno se neće u većoj mjeri 'šaliti' sa sastavom svjestan ozbiljnosti situacije plavog kluba. No, nekakvih će promjena sigurno biti.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Prvo, mora razmišljati o travnjaku koji nije idealan nakon velikog broja utakmica Karlovca i raznih mladih reprezentacija. Uz to, mora misliti i na svoje reprezentativce koji su bili u akciji tijekom ovih reprezentativnih akcija. 
Jedan od njih je i ponajbolji igrač Dinama u posljednje vrijeme, a riječ je o Arberu Hoxhi. On je za Albaniju odigrao 90 minuta u 1:0 gostujućoj pobjedi nad Andorom s kojom je njegova reprezentacija osigurala dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a onda je i večeras u Tirani igrao cijelu utakmicu u 0:2 porazu od Engleske (dva pogotka Harry Kane).

Vjerujemo da je Hoxha zaslužio odmor i da ga ne treba 'ubijati' i u Karlovcu, da ga je bolje odmoriti i sačuvati za Varaždin u subotu. Uostalom, Kovačević za poziciju lijevog krila ima rješenja, pa u Karlovcu možemo na toj poziciji očekivati Gabriela Vidovića, a zašto ne i Cardsa Varelu, ako taj 17-godišnjak ne može probijati Karlovac, koga onda može?
Ključne riječi
mario kovačević Cardoso Varela Arber Hoxha Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja