Slavljenik se vraća u Maksimir, ali zaslužio je odmor. Ako Varela ne može probiti niželigaša, koga može?

Reprezentativna stanka sad je iza Dinama, već u srijedu plavi igraju kup susret protiv Igora Pamića, idu u goste Karlovcu koji se bori za ulazak u prvoligaško društvo iako je malo posustao u posljednje vrijeme, nakon poraza u Dugopolju Karlovčani zaostaju pet bodova za vodećim Rudešom No, sad im dolazi Dinamo i nema sumnje da će na 'Čavleku' biti napaljeni, da će i Igor Pamić, nekadašnji centarfor Dinama, a današnji trener Karlovca, napraviti sve da njegova momčad dođe do velikog uspjeha.

Vidjet ćemo kako će plavi reagirati nakon loših rezultata u posljednje vrijeme, nakon smjena dokapetana Kulenovića i Nevistića i ustoličenjem Mihe Zajca i Scotta McKenne na mjesto zamjenika Josipa Mišića.

Sigurno je da Dinamu treba pobjeda i prolazak u kupu kako bi mirniji u subotu dočekali neugodni Varaždin u HNL-u u kojem više nemaju pravo na kiks. I zbog toga je važna ova utakmica u srijedu u Karlovcu, gradu koji uglavnom diše 'plavo'.

Trener plavih Mario Kovačević sigurno se neće u većoj mjeri 'šaliti' sa sastavom svjestan ozbiljnosti situacije plavog kluba. No, nekakvih će promjena sigurno biti.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvo, mora razmišljati o travnjaku koji nije idealan nakon velikog broja utakmica Karlovca i raznih mladih reprezentacija. Uz to, mora misliti i na svoje reprezentativce koji su bili u akciji tijekom ovih reprezentativnih akcija.

Jedan od njih je i ponajbolji igrač Dinama u posljednje vrijeme, a riječ je o Arberu Hoxhi. On je za Albaniju odigrao 90 minuta u 1:0 gostujućoj pobjedi nad Andorom s kojom je njegova reprezentacija osigurala dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a onda je i večeras u Tirani igrao cijelu utakmicu u 0:2 porazu od Engleske (dva pogotka Harry Kane).

Vjerujemo da je Hoxha zaslužio odmor i da ga ne treba 'ubijati' i u Karlovcu, da ga je bolje odmoriti i sačuvati za Varaždin u subotu. Uostalom, Kovačević za poziciju lijevog krila ima rješenja, pa u Karlovcu možemo na toj poziciji očekivati Gabriela Vidovića, a zašto ne i Cardsa Varelu, ako taj 17-godišnjak ne može probijati Karlovac, koga onda može?