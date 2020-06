Antun Vrdoljak otkriva pozadinu kandidature bivše predsjednice

Nakon Franje Bučara (1920. - 1946.), Borisa Bakrača (1960. - 1987.) i Antuna Vrdoljaka (1995. - 2011.), Hrvatska bi 17. srpnja trebala dobiti svog četvrtog člana Međunarodnog olimpijskog odbora u liku bivše predsjednice Kolinda Grabar-Kitarović.

O tome smo porazgovarali s počasnim predsjednikom HOO-a i dugogodišnjim članom MOO-a Antunom Vrdoljakom (89) koji je iz aktivnog u počasno članstvo prešao 2011. s navršenom 80. godinom života.

- Velika je to čast za osobu, ali još veća za zemlju, a nema puno članova MOO-a koji dolaze iz malih naroda. Ja sam bio uvjeren da će Janica ući u Sportsku komisiju, čije je članstvo vremenski ograničeno, a inače je neograničeno.

Jer, kada prijeđete starosnu granicu, onda ste počasni član do kraja života. Imate sva prava kao i aktivni članovi, osim što ne glasate.

Oni koji ne znaju kako MOO obnavlja svoje članstvo, sada se pitaju kako to da će u njega ući netko tko nema staža u rukovođenju sportom?

- Ne zaboravite da je gospođa Grabar-Kitarović bila predsjednica Hrvatske, žena na čelu države u turbulentno vrijeme, a ima i dugu diplomatsku karijeru iza sebe, pa nije anonimus. Uostalom, članicom MOO-a postala je i sestra engleske kraljice, a bila je to i sestra španjolskog kralja. Član je i princ Albert od Monaka, a bio je to i belgijski kralj. Uostalom, plemići su bili i dugogodišnji predsjednik MOO-a Juan Antonio Samaranch, ali i osnivač olimpizma Pierre de Coubertin. Član je bio i bivši američki državni tajnik Henry Kissinger koji se i sam čudio kako je izabran, no Samaranch je volio da u MOO-u ima što više ljudi jakog društvenog statusa.

S obzirom na to da je među predloženima i saudijska princeza, može li to umanjiti izglede bivše hrvatske predsjednice da na Skupštini MOO-a 17. srpnja bude izabrana za novu članicu?

- U ovoj priči važna je stvar da je Kolindu predložio predsjednik MOO-a osobno Thomas Bach, a on ima veliki autoritet.

A i Vrdoljaka je 1995. predložio tadašnji predsjednik, a bio je to Juan Antonio Samaranch.

- Posebna čast je bila to što sam taj dan u Budimpešti izabran aklamacijom, bez pojedinačnog glasovanja, što je bila posebna čast.

MOO želi što više žena

Dakle, oni koje predsjednik predloži obično bivaju izabrani?

- Kada ste predsjednik takve organizacije, onda uvijek vodite računa da ono što predlažete neće doživjeti neuspjeh. Uostalom, ljudi koji će o tome odlučivati njegovi su najbliži suradnici, a intencija je da u MOO-u bude što više žena. Stoga sam siguran da ova kandidatura ide u dobrom smjeru.

A za tu kandidaturu gotovo pa nitko nije znao?

- O tome se ne govori, no onaj koji donosi takav prijedlog sigurno vas o tome i informira.

Vrdoljak Thomasa Bacha drži velikim prijateljem Hrvatske.

- Mi smo se upoznali 1992. u Zagrebu, a on je tada bio član MOO-a. Najavio mi je svoj dolazak u Zagreb sa željom da se nađemo u hotelu Esplanade. A ondje mi je predao novi kombi za HOO koji je osobno dovezao od Münchena do Zagreba. A to je bilo vrijeme kada se Hrvatskom nije putovalo ležerno. Čestit je to čovjek koji donosi odluke bez krzmanja, a ako je Kolinda njegov prijedlog, onda to sigurno prolazi. A taj dan potvrde u srpnju bit će veliki dan za hrvatski sport jer ne može se od svakud doći i postati članom MOO-a.

Vrdoljaku osobno na ruku je išla jedna politička odluka donesena kada je bio dopredsjednik Republike Hrvatske.

- Meni je išlo na ruku to što sam organizirao već otkazano Prvenstvo Europe u atletici u Splitu, a otkazano je samo 82 dana prije održavanja što bi bio prvorazredni skandal. Tada je u Zagreb došao Samaranchov savjetnik Artur Takač i zatražio sastanak s predsjednikom Tuđmanom, a njih dvojica su se znali iz Partizana. Takač je bio izbezumljen kazavši nam: "Ako je to istina da ste otkazali Prvenstvo Europe, moram vas upozoriti da barem 10 godina niti jedan hrvatski sportaš neće imati pristupa niti jednom natjecanju na svijetu. Jeste li vi svjesni toga?" Svjesni takve opasnosti, učinili smo sve da se Prvenstvo održi, a time smo dobili priliku da naši sportaši tijekom Domovinskog rata promoviraju našu mladu državu. Pa sjetite se samo koliko je tih godina značilo to što je Goran Ivanišević nosio oko glave traku s hrvatskim grbom.

Osim po prijedlogu predsjednika ili putem Komisije sportaša, ima još načina da se postane članom MOO-a. No, dramatičnije je puno kada dođe do isključenja, a naš sugovornik svjedočio je nekolicini.

- To je najveća sramota. Sjećam se da su Amerikanci bili jako ljuti što New York nije dobio Olimpijske igre, a jedan novinar je napisao da su neke ljude potplatili, a da Igre nisu dobili. Ta istraga trajala je godinu i pol dana nakon čega je sazvana sjednica Skupštine MOO-a na kojoj je isključeno 12 ljudi. Isključen je čak i čovjek čija je supruga od Amerikanaca primila pudlicu jer i to je bilo okarakterizirano kao mito.

Zbog čega je toliko korupcije u MOO-u?

- Ne možete bogatu čovjeku dati 50 tisuća dolara da on za vas glasa, ali nekoj sirotinji možete. Ne možete mito ponuditi sestri engleske kraljice, ali je za to plodno tlo prostor siromaštva. Ne samo materijalnog nego i moralnog, a to je često vezano.

Je li itko ikada pokušao pridobiti vaš glas?

- Te je pokušaje nemoguće izbjeći. Meni nitko nije nudio kuvertu, no kada se Peking kandidirao za domaćina, kineski veleposlanik u Zagrebu zvao me dva-tri puta tjedno, a iz Kine su stizali njihovi izaslanici. A svjedočio sam i jednom pokušaju isticanja cijene i to kada je Rim bio kandidat. Jedan europski član MOO-a i ja smo bili poslani u Rim da vidimo kako teku pripreme za njihovu kandidaturu pa nas je tadašnji predsjednik njihova olimpijskog odbora Mario Pescante pozvao na izlet. Ukrcali smo se na njegov brod na kojem se moj kolega opio pa mi je počeo glasno pričati, s namjerom da ga Pescante čuje, kako on ispod 50 tisuća maraka ne daje svoj glas. Pitao je i mene koliko ja tražim od njih, a potom se bacio u more, a kada je isplivao, kazao mi je da mu nisam dao odgovor na što sam mu ja rekao: "Ma kakav odgovor!? Pa ja bih sada tebe po pravilima morao prijaviti, no neću jer Pescante to neće potvrditi."

Stalno spremna dva kofera

Što je inače posao člana MOO-a? Koliko je to obveza i putovanja godišnje?

- Kada sam ja izabran, kazao sam Samaranchu: "Sada trebam primiti vaše instrukcije, da znam što sam ja sada." A on mi je na to rekao: "Najviše što ti mogu reći jest da si kupiš dva dobra kofera jer bez njih više ne možeš živjeti. Putovat ćeš do izbezumljenosti." I tako je i bilo jer ja sam bio u komisijama za televiziju i radio, a potom i u komisiji za kulturu.

Putovanja koja su, obično, predstavljala najveći gušt bili su odlasci na Olimpijske igre, a one su, zimske i ljetne, svake dvije godine. A tada članovi MOO-a imaju jako dobar status.

- Tada svaki član MOO-a dobije vozača i svog osobnog asistenta i oni su vam na raspolaganju 24 sata. Vi imate pravo dovesti svog bračnog partnera, a ako hoću povesti svoju djecu, onda jedno mlađe od 12 godina može biti s nama besplatno, no ako su stariji, onda za njih morate platiti smještaj. Osim toga, vi kao član olimpijske obitelji imate pravo i na apanažu, neku vrstu godišnje naknade, no o tome nije fer govoriti.

Koliko će gospođa Grabar-Kitarović, kada bude izabrana, s te pozicije moći pomoći hrvatskom sportu?

- Može jako puno pomoći, stvarati veze i prijateljstva koja nam mogu biti od koristi. Ja Kolindu poznajem i to je energija kojoj se ne možete oduprijeti. Recimo, može lobirati da se jedna sjednica MOO-a održi u Hrvatskoj.

