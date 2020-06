Legenda plavih iskreno priznala: U Dinamu sam se sedam godina zaje....

Najveća zvijezda Lokomotive, 33-godišnji Jorge Sammir, bio je gost A1 Nogometnog Podcasta u Podcast Inkubatoru.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac govorio je o svojoj karijeri te otkrio kako su ga željeli Werder, Valencia, PSG, Monaco...

- Ali Dinamo ga nije želio prodati - rekao je Sammir, koji je za maksimirski klub prvo igrao sedam godina (2007.-2014.), te kada se vratio 2017., samo pola godine.

Sammir je 2014. otišao u Getafe za 2,5 milijuna eura.

- U Dinamu nisu bili korektni. Nitko u klubu nije mislio na mene i to im zamjeram. A htjeli su me Valencia, PSG, Monaco, Werder... - kazao je legenda plavih.

U nedavnom u intervjuu za Novu TV je otkrio kako je tijekom karijere burno živio u Zagrebu. Rijetko je trenirao, slabo je spavao i ništa nije bilo kako treba. Zbog noćnih izlazaka bio je kažnjavan.

- U Getafeu sam osjetio profesionalizam. Sedam godina sam se zaje.... i igrao koliko mi je trebalo da budem najbolji - kazao je Sammir.

Bivši Dinamov trener Nenad Bjelica jednom je izjavio kako je Sammir bio blizu drugog povratka u Maksimir, ali nije dopustio.

- Vratio sam se iz Kine i razgovarao sa Zdravkom koji je rekao da me želi. I Bjelica mi je onda rekao da me želi, ali mi se nisu javili. Zdravko mi je nakon toga rekao da ga bojkotiraju i da me Bjelica ne želi. Zato će on za mene uvijek biti mali trener. Mogao mi je to reći u lice - poručio je Sammir.

