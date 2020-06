Ovakav Maksimir nepovratno odlazi u povijest, više neće ni biti domaćin reprezentaciji

Maksimirski stadion, u obličju i kapacitetu u kakvome postoji od 1969. godine (kada je podignuta posljednja, južna tribina), nepovratno odlazi u povijest. Naime, prema nalazu građevinskih inženjera Kišičeka, Hafnera, Lulića i Stepinca koji su ga pregledali nakon zagrebačkog potresa (22. ožujka), istočna tribina stadiona više nije za uporabu.

Uočene su pukotine

Obratili smo se jučer Tomislavu Kišičeku, profesoru na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Prema vašemu nalazu, istočna tribina maksimirskog stadiona više nije za uporabu. Znači li to da na njoj do daljnjega neće biti dopušten ulaz publici, kakav je vaš stav o tome, i o kakvim se oštećenjima točno radi?

– Po mom mišljenju, ali i mišljenju drugih stručnjaka koji su upoznati sa situacijom vezanom uz istočnu tribinu, do daljnjega je ta tribina opasna za publiku. Na njoj su uočene pukotine na poprečnim gredama koje spajaju glavni nosivi sustav tribine. Na glavnim nosačima sa sjeverne strane istočne tribine uočene su veće pukotine i odlamanje zaštitnog sloja betona do glavne armature. Moguće je da su neke od tih pukotina postojale i ranije, ali sada su se na nekim mjestima povećale. Posebice su problematična oštećenja kratkih konzola koje služe kao oslonci glavnih metalnih stuba koje vode na tribine. Na dosta mjesta došlo je do odlamanja većih komada betona. Na nekim mjestima došlo je i do većeg pomaka krakova stuba u odnosu na konstrukciju tribine. Taj je detalj posebno opasan zbog većeg broja gledatelja koji se služe tim stubama. Metalne stupove koji podupiru konstrukciju istočne tribine treba svakako detaljno pregledati jer se čini da se jedan od njih lagano izvio – odgovorio je Kišiček i dodao:

– Istočnu tribinu treba svakako detaljno pregledati, napraviti projekt postojećeg stanja (tj. statičku i dinamičku analizu postojećeg stanja) i u skladu s time napraviti projekt sanacije i pojačanja konstrukcije, naravno ako se sve skupa to isplati.

Je li istočna tribina u ovakvom stanju opasna za gledatelje?

– Da, posebice su opasne metalne stube koje vode na tribinu, a osim toga, i sama nosiva konstrukcija ima već spomenuta oštećenja.

Postoji li mogućnost da se navedena oštećenja saniraju?

– Naravno da postoji. U svakom slučaju, to se ne može napraviti preko noći jer to treba napraviti pošteno, u skladu sa svim pravilima struke, ali tu dolazimo do pitanja isplativosti.

U kakvom su stanju ostale tribine maksimirskog stadiona?

– Južna tribina nije pretrpjela nikakva vidljiva oštećenja, kao ni tribina terena Hitrec-Kacian, nosiva konstrukcija sjeverne tribine nije pretrpjela nikakva oštećenja. Na dilataciji između triju dijelova tribine došlo je do pomaka i proširenja dilatacije što je uzrokovalo otpadanje ploča s fasade tribine na Maksimirsku cestu te puknuće nekoliko stakala. Osim toga, sjeverna tribina je pretrpjela oštećenja u vidu pucanja žbuke na nekim pregradnim zidovima. Na konstrukciji pokretnih stuba (eskalatora) na uglu stadiona između sjeverne i zapadne tribine pojavile su se pukotine na spoju nosača međupodesta i zapadnog dijela konstrukcije. Konstrukcija zapadne tribine nije pretrpjela veća oštećenja. Na nekim dijelovima stare konstrukcije došlo je do pojave pukotina, odlamanja dijelova betona i otpadanja tih dijelova na ranije postavljenu zaštitnu mrežu. Međutim, sjeverna, južna i zapadna tribina stadiona nisu opasne za publiku nakon otklanjanja nedostataka uočenih brzih pregledom – zaključio je Kišiček.

Otvaraju se dvije tribine

Tako će Dinamo u prvoj sljedećoj domaćoj utakmici s publikom, sa Slaven Belupom 17. lipnja, vrata stadiona otvoriti vjerojatno samo za sjevernu i zapadnu tribinu, a posljednji gost Maksimira koji je imao publiku na istoku bila je 8. lipnja Istra 1961. Pretplatnici koji su kupili godišnje ulaznice za istok ići će na sjever i na zapad.

Maksimirski stadion, bez uporabljive istočne tribine, dakako, više neće biti domaćin ni hrvatskoj reprezentaciji. Njezina prva sljedeća domaća utakmica trebala bi biti sa Švedskom u Ligi nacija u listopadu. Istočna tribina maksimirskog stadiona dovršena je 1961. godine, a ima kapacitet za 9500 gledatelja.

>> Pogledate i video o nikad odigranoj utakmici Dinama i Zvezde