Ante Čačić: Nismo im smjeli dopustiti da se vrate nakon 2:0, sada je sve otvoreno

Trener Dinama Ante Čačić prokomentirao je pobjedu nad Ludogorecom (2:1) u Bugarskoj u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka.

- Rekao sam u najavi da ćemo nastojati doći do dobrog rezultata, rekao sam da rezultat može otići na obje strane. Radi se o jako dobrim ekipama, Ludogorec je to pokazao. Mi smo na kraju došli do zaslužene i vrijedne pobjede, ponavljam, ništa nije gotovo. Vidjeli smo jako dobar Ludogorec koji se nakon dva primljena gola vratio u utakmicu. Napravili su nekoliko dobrih stvari, ali u tome smo im i mi olakšali. Moramo dobro analizirati ovu utakmicu i za osam dana biti bolji kako bi ovu pobjedu potvrdili - rekao je Čačić, prenose 24sata.

Ludogorec je proigrao nakon gola koji ide na dušu Dominika Livakovića.

- Bili su baš opasni na terenu koji im odgovara, u ovom ambijentu. Bili su tečni u igri, rastrčani, raznovrsni u završnici, imali su puno pokušaja izvana. Stvorili su neke prilike unutar 16 metara. Pokazali su da se radi o kvalitetnoj ekipi. Mi smo nakon 2:0 trebali iskoristiti to vodstvo, biti mirniji, bolje čuvati loptu, nismo to činili i vratili su se u igru nakon tog gola. Na kraju, moramo biti zadovoljni. Za osam dana moramo biti puno bolji, mirniji, staloženiji i onda ćemo nadam se biti efikasniji i potvrditi ovu pobjedu - rekao je Čačić.

Što Dinamo treba popraviti?

- E pa to ne smijem javno iznositi ono što vidim. To su stvari koje ću nastojati kroz treninge i razgovore korigirati, ali da ima prostora za napredak, to je evidentno - rekao je Čačić.

>> Pogledajte komentare navijača Dinama nakon remija sa Shkupijem