DVA PENALA I CRVENI

ANKETA Sudačka komisija se oglasila o Hajdukovim penalima. Slažete li se s njihovim mišljenjem?

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
11.08.2025.
u 23:02

Brojne su odluke u drugome kolu Hrvatske nogometne lige bile nešto oštrije, no što smo navikli gledati. Osobito je značajne su bile odluke kojima je Hajduk došao do pobjede protiv Gorice

U svakoj utakmici drugog kola aktualne sezone HNL-a dodijeljen je crveni karton. To je prvi put otkako liga broji deset klubova da se takvo što dogodilo, a zanimljivo je da su svi isključeni igrači bili iz gostujućih momčadi. Dok su neki od tih crvenih kartona bili potpuno opravdani, oko drugih se povela žustra rasprava. Najglasniji u negodovanju bio je Varaždin, koji je čak izdao službeno priopćenje navodeći da s nestrpljenjem čekaju sudačku analizu HNS-a. Priopćenje Komisije prenosimo u cijelosti:

"Situacija br. 1: DINAMO - VUKOVAR 1991 (87. minuta); gruba igra

U trenutku kad je domaći igrač br. 11 kontrolirao loptu, na njega je s leđa startao obrambeni igrač gostujuće momčadi br. 34. Sudac iz svoje pozicije nije imao nadzor nad incidentom te je u komunikaciji s pomoćnim sucem dosudio prekršaj i obrambenog igrača opomenuo.

Nakon brze analize VAR-a, a u skladu s našim tehničkim razmatranjima (start otvorenim đonom - kramponima u list, ugrožavanje sigurnosti suparnika grubim startom), VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog mogućeg isključenja igrača.

Nakon 10 sekundi pregleda incidenta sudac je promijenio svoju početnu odluku o žutom kartonu te grubi prekršaj kaznio crvenim kartonom.

U skladu s našim smjernicama o zaštiti i sigurnosti igrača Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i odluku o isključenju gostujućeg obrambenog igrača.

Situacija br. 2: ISTRA 1961 - LOKOMOTIVA (88. minuta); gruba igra

U trenutku kad je domaći igrač br. 18 kontrolirao loptu, na njega je s leđa startao obrambeni igrač gostujuće momčadi br. 20. Sudac, koji je u tom trenutku pogledom nastavio pratiti loptu, nije imao potpuni nadzor nad incidentom te je dosudio prekršaj i obrambenog igrača opomenuo.

Nakon brze analize VAR-a, a u skladu s našim tehničkim razmatranjima (start otvorenim đonom - kramponima u list, ugrožavanje sigurnosti suparnika grubim startom), VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog mogućeg isključenja igrača.

Sudac je promijenio svoju početnu odluku o žutom kartonu te grubi prekršaj kaznio crvenim kartonom.

U skladu s našim smjernicama o zaštiti i sigurnosti igrača Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i odluku o isključenju gostujućeg obrambenog igrača.

Situacija br. 3: OSIJEK - RIJEKA (48. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Nakon obrane vratara domaći igrač br. 10 uputio je udarac nakon kojeg je lopta došla do gostujućeg igrača br. 6 koji je sam sebe pogodio u ruku. Sukladno HNS-ovim smjernicama, takvi kontakti lopte i ruke ne smatraju se kažnjivim. Sudac je ispravno dozvolio nastavak igre.

Sudac ispravno nije dosudio kazneni udarac.

Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca.

Situacija br. 4: OSIJEK - RIJEKA (81. minuta); nasilno ponašanje

Dok su dva suparnička igrača trčala prema vratima domaće momčadi, gostujući igrač br. 8, nakon što je osjetio kontakt po potiljku, napravio je nesmotren i namjeran pokret rukom prema tijelu domaćeg braniča br. 23. Sudac, koji je bio u vrlo dobroj poziciji, smatrao je to nasilnim ponašanjem, zaustavio igru i isključio prekršitelja.

Nakon analize situacije VAR je podržao sučevu odluku na terenu.

Slijedeći tehnička i disciplinska razmatranja, a koja se temelje na PNI, Komisija nogometnih sudaca ne smatra ovu radnju nasilnim ponašanjem.

VAR je trebao intervenirati kako bi sudac dobio priliku pregledati situaciju.

Situacija br. 5: SLAVEN BELUPO - VARAŽDIN (16. minuta); gruba igra

Dok su dva suparnička igrača bili u borbi za loptu, domaći branič br. 6 je ispravnim klizećim startom odigrao loptu, dok je gostujući igrač br. 25 kod uklizavanja velikom brzinom, zakašnjelim startom, udario braniča s oba koljena u glavu, a pri čemu je vidljiv jasan pokret. Sudac je odmah prekršitelju pokazao žuti karton.

S obzirom na veliki brzinu i intenzitet udarca, te s obzirom na jasan pokret koljena s tla u glavu braniča, VAR je preporučio sucu da dođe na pregled snimke zbog mogućeg prekršaja grube igre i isključenja. Nakon pregleda sudac je promijenio svoju početnu odluku u odluku o crvenom kartonu.

Sukladno gore navedenim tehničkim razmatranjima Komisija nogometnih sudaca suglasna je s VAR intervencijom i konačnom odlukom o crvenom kartonu.

Situacija br. 6: HAJDUK - GORICA (48. minuta); gruba igra

Nakon što je gostujući vratar obranio udarac, gostujući branič br. 32 i domaći napadač br. 24 sukobili su se za loptu u gostujućem kaznenom prostoru. Napadač je prvi igrao loptom pri čemu ga je u zakašnjelom startu, snažnim udarcem nogom iznad lijevog gležnja, udario suparnički igrač.

Sudac nije uočio prekršaj i pustio je da se igra nastavi. Nakon nekoliko sekundi VAR je preporučio sucu pregled snimke za moguće dosuđivanje kaznenog udarca i crvenog kartona zbog grubog prekršaja. Nakon kratkog pregleda, i prema smjernicama PNI za fizički izazov:

- Udarac iznad gležnja
- Sila i intenzitet kontakta
- Uganuće gležnja zbog sile i intenziteta

sudac je odlučio dosuditi kazneni udarac i isključiti prekršitelja.

Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i konačne odluke suca.

Situacija br. 7: HAJDUK - GORICA (60. minuta); kazneni udarac

Tijekom napada domaće momčadi u gostujućem kaznenom prostoru, domaći napadač br. 22 kontrolirao je loptu kada ga je gostujući branič br. 5, zakašnjelim starom prema lopti, udario u nogu. S obzirom na to da branič nije dotaknuo loptu, već je udario napadača u desnu nogu, sudac, koji je bio ispravno pozicioniran, dosudio je kazneni udarac.

Komisija nogometnih sudaca suglasna je s odlukom suca.

Budući da komunikacija između suca i VAR sobe nije bila učinkovita, sudac se morao pomaknuti prema klupi kako bi VAR potvrdio odluku."

Crveni karton penal Hajduk Sudačka komisija HNL

