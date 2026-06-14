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Maroko protiv Brazila ispisao povijest Svjetskih prvenstava: Jedna reprezentacije može izjednačiti njihov podvig

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco
Foto: Caean Couto/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
14.06.2026.
u 10:46

Marokanski nogometni savez vrlo aktivno i agresivno radi na "nagovaranju" igrača iz drugih zemalja s marokanskim korijenima da prihvate igrati za njihovu reprezentaciju

Brazil i Maroko remizirali su 1:1 u, za sada, nazanimljivijem susretu na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Afrička reprezentacija povela je golom Ismaela Saibarija u 21. minuti, a konačni rezultat postavio je Vinicius Junior u 32. Maroko je tako potvrdio kako četvrto mjesto na prošlom Svjetskom prvenstvu nije bilo nimalo slučajno već je bilo rezultat kvalitetnog i sustavnog rada.

Upravo je način na koji radi posebno zanimljiv i razlog zašto su sinoć ispisali povijest Svjetskih prvenstava u jednoj statističkoj kategoriji. Marokanski nogometni savez vrlo aktivno i agresivno radi na "nagovaranju" igrača iz drugih zemalja s marokanskim korijenima da prihvate igrati za njihovu reprezentaciju. Tako su protiv Brazila postali prva reprezentacija u povijesti Mundijala koja je u jednom trenutku na terenu imala svih 11 igrača rođenih van granica svoje zemlje.

Raspukla se zastava

Spomenuta jedanaestorka sastoji se od vratara Bona (rođen u Kanadi), Achrafa Hakimija i Chadija Riada (obojica rođeni u Španjolskoj), Isse Diopa (Francuska), Nouassira Mazraouija (Nizozemska). Vezni red tvorili su Ayoubb Bouaddi, Samir El Mourabet i Neil El Aynaoui - sva trojica rođeni u Francuskoj. Ofenzivci Chemsdine Talbi i Bilal El Khanouss rođeni su u Nizozemksoj, a napadač Ismael Saibari u Španjolskoj.

Posebno je zanimljiv slučaj 18-godišnjeg Bouaddija koji je prošao sve mlađe selekcije Francuske i očekivalo se kako će biti jedna od glavnih uzdanica seniorske reprezentacije. Međutim, odlučio se prihvatiti poziv Maroka i to samo mjesec dana prije Svjetskog prvenstva, 15. svibnja ove godine.

Treba dodati i kako ovaj rekord najvjerojatnije dugo stajati jer ga srušiti može Curacao već danas od 19 sati po hrvatskom vremenu kada igraju protiv Njemačke.
Ključne riječi
dijaspora rekord Maroko SP 2026. Maroko reprezentacija

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