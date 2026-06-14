Maroko protiv Brazila ispisao povijest Svjetskih prvenstava: Jedna reprezentacije može izjednačiti njihov podvig

Brazil i Maroko remizirali su 1:1 u, za sada, nazanimljivijem susretu na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Afrička reprezentacija povela je golom Ismaela Saibarija u 21. minuti, a konačni rezultat postavio je Vinicius Junior u 32. Maroko je tako potvrdio kako četvrto mjesto na prošlom Svjetskom prvenstvu nije bilo nimalo slučajno već je bilo rezultat kvalitetnog i sustavnog rada.
Upravo je način na koji radi posebno zanimljiv i razlog zašto su sinoć ispisali povijest Svjetskih prvenstava u jednoj statističkoj kategoriji. Marokanski nogometni savez vrlo aktivno i agresivno radi na "nagovaranju" igrača iz drugih zemalja s marokanskim korijenima da prihvate igrati za njihovu reprezentaciju. Tako su protiv Brazila postali prva reprezentacija u povijesti Mundijala koja je u jednom trenutku na terenu imala svih 11 igrača rođenih van granica svoje zemlje.Raspukla se zastava
Spomenuta jedanaestorka sastoji se od vratara Bona (rođen u Kanadi), Achrafa Hakimija i Chadija Riada (obojica rođeni u Španjolskoj), Isse Diopa (Francuska), Nouassira Mazraouija (Nizozemska). Vezni red tvorili su Ayoubb Bouaddi, Samir El Mourabet i Neil El Aynaoui - sva trojica rođeni u Francuskoj. Ofenzivci Chemsdine Talbi i Bilal El Khanouss rođeni su u Nizozemksoj, a napadač Ismael Saibari u Španjolskoj.
Posebno je zanimljiv slučaj 18-godišnjeg Bouaddija koji je prošao sve mlađe selekcije Francuske i očekivalo se kako će biti jedna od glavnih uzdanica seniorske reprezentacije. Međutim, odlučio se prihvatiti poziv Maroka i to samo mjesec dana prije Svjetskog prvenstva, 15. svibnja ove godine.
Treba dodati i kako ovaj rekord najvjerojatnije dugo stajati jer ga srušiti može Curacao već danas od 19 sati po hrvatskom vremenu kada igraju protiv Njemačke.