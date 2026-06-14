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IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Danas potpisivanje? Trumpu je rođendan, cure detalji nacrta, u Iranu prosvjedi protiv jednog čovjeka: 'Smrt onome tko popušta'

Foto: Reuters/Pixsell
1/6
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 08:57

Videosnimke na društvenim mrežama i iranskim vijestima prikazuju protivnike sporazuma kako se okupljaju na trgovima i ispred ministarstva

* Donald Trump danima najavljuje potpisivanje sporazuma s Iranom
* američki čelnici kažu da bi to moglo biti danas, iranski sumnjaju

8:30 Američki i pakistanski čelnici predviđaju da bi se u nedjelju mogao potpisati dugo očekivani okvirni sporazum o okončanju borbi između Sjedinjenih Država i Irana, ali Teheran je izrazio sumnju u taj vremenski okvir, a tvrdokorni prosvjednici u Iranu izrazili su protivljenje sporazumu. Predsjednik Donald Trump objavio je u subotu na društvenim mrežama da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan sljedeći dan, na njegov 80. rođendan. Pakistanski premijer Šehbaz Šharif rekao je da su se dvije strane dogovorile o okviru mirovnog sporazuma te da se Islamabad priprema za elektroničko potpisivanje u nedjelju, nakon čega će uslijediti razgovori na tehničkoj razini u sljedećem tjednu. No, Iran nije potvrdio da će sporazum biti potpisan u nedjelju.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei, govoreći prije Trumpove objave, upozorio je da ne treba komentirati vrijeme potpisivanja, ali su ga državni mediji citirali rekavši: "To neće biti sutra", već bi se moglo dogoditi "sljedećih dana". Trump je na svojoj mreži Truth Social napisao da će nakon potpisivanja okvirnog sporazuma Hormuški tjesnac, vitalna arterija za globalnu opskrbu naftom koju je Iran blokirao, odmah biti "otvoren za sve".

8:00 Premda su američka bombardiranja teško oslabila iransku vojno-industrijsku bazu i nanijela štetu njegovim vojnim kapacitetima, stručnjaci kažu da je rat dodatno učvrstio dominaciju tvrdokorne Revolucionarne garde. Videosnimke na društvenim mrežama i iranskim vijestima prikazuju protivnike sporazuma kako se okupljaju na trgovima i ispred ministarstva vanjskih poslova u Teheranu, i kako se čini naizgled okrivljuju iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija dok su skandirali: "Arakči, srami se, ostavi se Amerike!" Kada su SAD i Izrael 28. veljače započeli rat protiv Irana, Trump je pozvao Irance da se dignu i preuzmu državne institucije.

Čak i dok se činilo da se SAD i Iran u protekla dva dana kreću prema sporazumu, sukobi su se nastavili, dok američka vojska nameće blokadu Iranu i nastoji ublažiti iranski stisak nad Hormuškim tjesnacem, koji je prije rata bio kanal za 20% svjetskih pošiljki nafte. U subotu rano ujutro, američke snage oborile su više iranskih dronova koji su se kretali prema tjesnacu, objavila je američka vojska. Izrael, koji tvrdi da nije strana u američko-iranskom sporazumu, rekao je u subotu da je u Libanonu tijekom 24 sata napao više od 70 lokacija iranskog saveznika Hezbolaha.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sukobio se s Trumpom zbog američkih zahtjeva da Izrael obuzda vojne akcije u Libanonu kako bi Washington mogao postići dogovor s Teheranom. U petak je Arakči rekao da, premda su promjene sporazuma još uvijek moguće, okvirni sporazum pokazuje da je njegova zemlja izašla jača iz sukoba.

Na provladinim skupovima održanim diljem Irana u subotu navečer, stanovnici i novinske agencije izvijestili su da su tvrdolinijaši koji se protive okvirnom sporazumu glasno izrazili svoje nezadovoljstvo. Stanovnik sjeveroistočnog grada Mašhada rekao je za Reuters da su neki prosvjednici skandirali: "Smrt onome tko popušta", očito se referirajući na Arakčija. "Odstupi, odstupi."

Predloženi memorandum o razumijevanju poziva na ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade, rekli su izvori sa svih strana u pregovorima. Pregovori o iranskom nuklearnom programu - ključnom obrazloženju koje je Trump dao za rat - održat će se nakon toga. „Iran će otvoriti Hormuški tjesnac, to je uvjet. Mogao bi biti otvoren bez naplate prolaska. Dok to čine, mi ćemo ukinuti našu blokadu“, rekao je novinarima američki dužnosnik. „To će se dogoditi istodobno, a dio sljedećeg koraka, faze nakon toga, bit će razminiranje tjesnaca“, rekao je dužnosnik, naznačujući da bi zemlje iz skupine G7 mogle imati ulogu u tome.

Nacrt dogovora koji je Reutersu opisalo više izvora ukazuje na to da bi SAD počeo oslobađati milijarde dolara zamrznute iranske imovine i odustati od sankcija na izvoz nafte, u zamjenu za otvaranje tjesnaca. Iranska novinska agencija Fars citirala je Bageija koji je rekao da je oslobađanje zamrznute iranske imovine sastavni dio sporazuma, a također i da će Iran morati naplaćivati ​​usluge u Hormuškom tjesnacu. Rekao je da se strane vojne baze u regiji moraju ukinuti, izvijestila je agencija, bez navođenja detalja. O iranskom nuklearnom programu pregovaralo bi se tijekom 60-dnevnog razdoblja pregovora. Američki dužnosnik rekao je da bi sporazum u konačnici doveo do ukidanja iranskog nuklearnog programa, pri čemu bi zalihe visoko obogaćenog uranija bile uništene i uklonjene.

Ključne riječi
Donald Trump primirje rat na Bliskom istoku

Komentara 10

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AL
alojzvodic
10:04 14.06.2026.

Iranci masovno izlaze na ulice i zahtijevaju raketne napade na američke brodove u Zaljevu. Iz Rusije stiže potvrda onoga što čak i ptice u Zaljevu znaju: Iran je aktivna nuklearna sila, pišu ruski mediji, pozivajući se na svoje vojne izvore. Uskoro će biti jasno, je li ovo Trumpov kamikaza trenutak protiv Irana?

KI
Kontra indoktriniran
09:08 14.06.2026.

Želi li Amerika mir ili se skriva od sramote poraza? Iran zna da je vojno porazio Ameriku. U šokantnom intervjuu za francusku televiziju, albanski premijer Edi Rama priznao – Na poziv Amerike otvorili smo kamp za mudžahedine u Albaniji zaza rat protiv Irana. Priznao je da je na zahtjev Sjedinjenih Država na albanskom teritoriju stvorio i ugostio ne samo političke oponente iranskog režima, već i operativce obučene za specijalne vrste ratovanja. Sretno turizmu, ukoliko se rat nastavi. Nikakav novac neće promijeniti vlasnika? Ujedinjeni Arapski Emirati pristali su deblokirati milijarde dolara za Iran, rekla su četiri izvora, u taktičkom potezu nakon tjedana iranskih napada na bogatu zaljevsku državu tijekom američko-izraelskog rata s Islamskom Republikom. Ukupna sredstva procjenjena su na 20 milijardi dolara, potez je dogovoren u zamjenu za prekid iranskih napada na UAE. Prva tranša od 3 milijarde dolara već stavljena na raspolaganje Iranu. Dok se Donald Trump priprema da 14. juna proslavi 80. rođendan, sve je više znakova da njegova politička moć više nije ona koju je nekada imao. Oni koji su ga nekada branili, danas ga ruše. Idemo sad, konačni sporazum koji svakih pola sata prestaje biti konačan. Čak i ako dobijemo potpisani dokument isti će se ubrzo naći na meti kontradiktornih interpretacija, naizgled u nedogled.

Avatar mladen111
mladen111
09:21 14.06.2026.

Narcisoidni starac se ponaša kao da vodi neku obiteljsku prćiju. Iranci su sigurno jako impresionirani tvojim rođendanom

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