Ancelotti: Lako je s Casemirom, Kroosom i Modrićem, ali moram nekad pokušati i s mlađima

Europski prvak Real Madrid izgubio je 0:1 od rivala Barcelone u svojoj prvoj pripremnoj utakmici odigranoj u Las Vegasu.

- Bila je to dobra utakmica, dobrog intenziteta, posebno u prvom dijelu. Nastojao sam ubaciti nove igrače da se prilagode igri ekipe. Bila je to izjednačena utakmica - izjavio je Ancelotti o susreti igranom pred 62.000 gledatelja. Dvoboj je presudio pogotkom u 27. minuti Raphinha, igrač doveden ovaj mjesec iz Leedsa za 58 milijuna eura.

U momčadi Real Madrida predstavio se veznjak Aurelien Tchouaméni, koji je stigao iz Monaca, a priliku je dobio i branič Antonio Rüdiger, pojačanje pristiglo iz Chelsea. S druge strane zaigrao je Robert Lewandowski koji je stigao iz Bayerna.

- Mučili smo se malo s iznošenjem lopte iz zadnje linije. Jasno, kada stavim Casemira, Kroosa i Modrića to je puno lakše, no htio sam da utakmicu počnu mlađi igrači. Obrambeno su odigrali dobro, no ovo im je bila prva zajednička utakmica - izjavio je Ancelotti.

Real Madrid, koji je lani osvojio Ligu prvaka, španjolsko prvenstvo i Superkup, do kraja prijelaznog roka više neće dovoditi nove igrače.

- Momčad je zaključena, imamo puno igrača. Imamo bolju ekipu nego je bila prošle sezone. Također je i intenzitet na treninzima porastao - rekao je Ancelotti.

Na američkoj turneji Real će odigrati još dvije utakmice: 26. srpnja u San Franciscu protiv meksičke Club Americe te 30. srpnja u Los Angelesu protiv Juventusa.

Barcelonin trener Xavi Hernandez izjavio je nakon utakmice da je zadovoljan.

- Ostavili smo dobar dojam, što je najvažnije u ovoj fazi priprema. U ovom trenutku je najmanje bitna pobjeda, ali mi koji volimo Barcelonu jako uživamo u pobjedama nad Real Madridom - izjavio je.

- Prvo poluvrijeme bilo je izvrsno, drugo i ne baš. U svakom slučaju bili smo bolji od Reala i prikazali dobar nogomet - dodao je.

Barceloni je ovo bila druga pripremna utakmica nakon pobjede 6:0 nad Interom iz Miamija. Katalonci će na američkoj turneji još igrati protiv Juventusa i New York Red Bullsa.

- Dobro treniramo pa se sada vidjela dobra Barca. Naš glavni cilj je osvajanje titula u nadolazećoj sezoni - poručio je Xavi.

Katalonci su prošlu sezonu završili bez trofeja. Prvenstvo su okončali na drugom mjestu iza Real Madrida. Xavi je rekao da bi u nadolazećim danima mogao doći novi stoper u momčad.

- Što ih više imamo tim bolje jer će ove sezone biti puno utakmica, a također i Svjetsko prvenstvo (u studenom) - istaknuo je.

Zadnjih dana se nagađa o dolasku Julesa Koundea iz Seville, za kojeg je zainteresiran i Chelsea.

- Ne mogu ništa novo reći. Dođe li bilo koji igrač, doprinijet će - zaključio je Xavi.

