'El Clasico' se vraća staroj slavi? Pogledajte kako će sad izgledati španjolski derbi

U posljednje dvije-tri godine su nas, odlaskom megazvijezda Cristiana Ronalda i Lionela Messija iz španjolske Primere, konstantno iz Španjolske informirali s obavijestima o rekordno niskoj praćenosti jednog od najpopularnijih nogometnih derbija svijeta, El Clasica, dvoboja Real Madrida i Barcelone.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR Real Madrid's Luka Modric (r) and FC Barcelona's Pedri Gonzalez during La Liga match. March 20,2022. (Foto: nordphoto GmbH / Alterphoto /Marco Gonzalez) Photo: nordphoto GmbH / Alterphotos/NORDPHOTO

Strogo statistički gledano, ta niska praćenost je u posljednjih deset godina bila niska za te standarde, ali El Clasico u velikom rivalstvu Barce i Reala na vrhu europe s Ronaldom protiv Messija i Mourinhom protiv Guardiole možda je i najpraćenije nogometno rivalstvo u recentnijoj nogometnoj povijesti, tako da je ljestvica postavljena poprilično visoko. I ta "iznimo mala gledanost" je, primjerice, znatno jača i veća nego u devedesetima, čak i kad to relativiziramo s napretkom tehnologije.

No, nitko ne može poreći da pad postoji. A nakon velikog pada u posljednjih 30-tak mjeseci, u Španjolskoj se nadaju da bi se veliki derbi ove godine mogao ponovno vratiti u velikom stilu. Oni najoptimističniji čak vjeruju da će se El Clasico vratiti u te spomenute zlatne dane. Ipak je riječ o dva najvrjednija kluba svijeta, čak i u 2022. sa svim problemima koje nose.

Foto: Marko Picek Infografika prikazuje 10 najvrjednijih nogometnih klubova u 2022.: 1. Real Madrid - 5,1 milijardi dolara 2. Barcelona - 5,0 milijardi dolara 3. Manchester United 4,6 milijardi dolara 4. Liverpool 4,5 milijardi dolara 5. Bayern Munchen 4,3 milijardi dolara 6. Manchester City 4,3 milijardi dolara 7. Paris Saint-Germain 3,2 milijardi dolara 8. Chelsea 3,1 milijardi dolara 9. Juventus 2,5 milijardi dolara 10. Tottenham 2,4 milijardi dolara Photo: Marko Picek/PIXSELL

Razlog vjerovanju o takozvanom povratku El Clasica je ponajviše preokret u Barceloninoj situaciji jer Real Madrid je kao prvak Europe i španjolske lige već zacementiran u razgovoru za one baš najbolje momčadi svijeta i u ovom trenutku.

Od dolaska Xavija, nakon katastrofalnog perioda pod Ronaldom Koemanom, Barca je u svoje redove dovela praktički sve nove igrače. Momčad je neprepoznatljiva u odnosu na onu prije 12 ili 18 mjeseci. Samo ovog prijelaznog roka stiglo je čak pet pojačanja, a očekuje se još jedno. Sjetite se samo prošlogodišnjih momčadi Barce u kojima su u istom prvom sastavu znali istrčati Demir, Braithwaite, Ezzalzouli i Gonzales, uz svo poštovanje tim igračima, ovo sad izgleda barem tri-četiri razine bolje.

Prvo i najveće pojačanje je Robert Lewandowski, koji će preko rivalstva dvojice najboljih golgetera današnjice s Benzemom sigurno pridonijeti interesu za sam derbi. Čovjek koji 'trpa' 50 po sezoni i u svojim tridesetima je vjerojatno najbolji centarfor kojeg je Barca mogla naći, i to samo po sebi donosi puno uzbuđenja.

Veliko pojačanje za Barcelonu sigurno će biti i Franck Kessie koji je pristigao iz Milana i koji će vrlo vjerojatno zamijeniti Sergija Busquetsa koji je, uz sve svoje sjajne kvalitete, ipak prespor za pratiti tempo u 2022. godini.

Iz momčadi će vrlo vjerojatno ispasti i Gerard Pique jer je Barcelona u svoje redove dovela dva stopera bolja od njega, a već je u klubu bolji od njega (i to znantno bolji) Ronald Araujo. Stigli su Jules Kounde iz Seville te Andreas Christensen iz Chelseaja. Iz Chelsea će u klub također stići i požrtvnovni desni bek/stoper Chelseaja Cesar Azpilicueta, što je veliko pojačanje za Blaugranu.

Foto: Create Formation

Stigao je u Kataloniju i Leedsov Raphinha, kojeg su, kao i Koundea, tražili mnogi klubovi, ali Barca je pobijedila Chelsea u oba ta transfera, a da je pri tome dovela još dva njihova igrača.

Još nije potvrđeno, ali nije ni daleko od tog statusa prijelazak Bernarda Silve iz Manchester Cityja u Barcelonu. Portugalac je rekao da mu je dosta života u hladnoj i tmurnoj Engleskoj i da se želi vratiti na jug, a Barca mu je trenutno jedini ponuđač "s juga".

Iako odlazak Frenkieja de Jonga postaje sve izvjesniji, ovo je samo jedan od mogućih sastava Barce jer sada imaju uistinu pregršt opcija. Tu su još Raphinha, Gavi, Aubameyang, Busquets, Dembele, Christensen, Fati, Pique, Traore, Dest.... Možete ovaj prvi Barcin sastav sastaviti po svojoj volji, Blaugrana sada stvarno ima jaku širinu.

S druge strane, Real će od prinova u prvom sastavu vrlo vjerojatno imati dvije (barem zasad). Iz Chelseaja je stigao Antonio Rudiger, a iz Monaca za 100 milijuna eura Aurelien Tchouameni, čiji će dolazak, vrlo je izvjesno, promijeniti formaciju Carla Ancelottija. Luki Modriću će se uz tri veznjaka iza sebe dati malo više slobode, a Benzema i Vinicius trebali bi kombinirati kao špice.

Foto: Create Formation

Postoje tu još i opcije poput Valverdea i Camavinge koje mogu tu donijeti fleksibilnost i pretvoriti formaciju u 4-4-1-1, ili Asensija ili Rodryga koji mogu upasti kao napadačka desna krila, a da Vinicius ode na lijevo.

Sve u svemu, po imenima i reputaciji ovo sigurno izgleda kao zanimljiviji i napetiji El Clasico od onoga što smo gledali posljednjih godina. To je lijepo za vidjeti jer ovakva utakmica to i zaslužuje.Sadašnji potencijalni igrači s klupe na El Clasicu su kvalitetniji od polovice glavnih aktera posljednjih El Clasica, a to govori jako puno o tome koliko je igračka kvaliteta narasla, posebice kod Barcelone.

