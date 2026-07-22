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BIVŠA ZVIJEZDA

FOTO Slavni brazilski nogometaš ljetuje u Hrvatskoj! Iz restorana objavili zajedničku fotografiju

Foto: Instagram
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 17:30
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Bivši brazilski nogometaš i ikona Manchester Cityja, Fernandinho, provodi ljetni odmor u Dubrovniku

Niz poznatih svjetskih sportaša koji odmor provode na Jadranu nastavlja se i ove sezone, a posljednji u nizu je slavni brazilski veznjak Fernandinho. Njegov dolazak u "biser Jadrana", bajkoviti Dubrovnik, ostao bi vjerojatno nezapažen da se njegovim posjetom nije pohvalio jedan dubrovački restoran.

"Još jedan lijep trenutak iz Butcher's Grilla. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti svjetski poznatog Fernandinha, gdje su ga dočekali naši Rado i Vlaho. Vrata su uvijek otvorena za još jedno druženje", poručili su iz restorana uz fotografiju nasmijanog nogometaša u opuštenom izdanju.

Fernandinho (41), koji je igračku karijeru zaključio u studenom prošle godine, ostavio je neizbrisiv trag u svjetskom nogometu. Najveće uspjehe postigao je u Engleskoj, gdje je devet godina, od 2013. do 2022., nosio dres Manchester Cityja. U tom je razdoblju osvojio čak pet naslova engleske Premier lige, šest Liga kupova i jedan FA kup, etabliravši se kao jedan od ključnih igrača zlatne ere kluba. U sezoni 2020./21. preuzeo je i kapetansku vrpcu te je vodio momčad do finala Lige prvaka.

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Prije dolaska na Otok, s ogromnim je uspjehom igrao za ukrajinski Šahtar iz Donjecka, s kojim je osvojio Kup UEFA 2009. godine, šest naslova prvaka Ukrajine i četiri nacionalna kupa. Za reprezentaciju Brazila upisao je 53 nastupa i postigao dva pogotka, a s nacionalnom vrstom je 2019. godine osvojio Copa Américu. Nastupio je i na dva Svjetska prvenstva, 2014. i 2018. godine.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
ljetovanje nogomet Fernandinho Dubrovnik Hrvatska showbiz

Komentara 1

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Avatar Matenate
Matenate
18:07 22.07.2026.

Evo ga doša, pa svi znaju za acu iz Leskovca i svetsku zvezdu Ivica Ivanišević .

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