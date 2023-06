Analiza momčadi: 'Inter će 'patiti' u finalu, a to im uopće nije problem'

Najvažnija utakmica klupske nogometne sezone 2022./2023. je pred nama. Engleski prvak Manchester City i talijanski velikan Inter u sjajnim formama i raspoloženjima ulaze u utakmicu karijere za mnoge nogometaše koji će večeras igrati u Istanbulu. I City i Inter imaju svoje velike nizove sa samo jednim porazom. Inter u posljednjih 12 susreta ima 11 pobjeda i tek jedan poraz (Napoli), uz gol-razliku 32:10. Cityjev niz ide nešto dalje u prošlost; u posljednjih 27 utakmica imaju tek poraz protiv Brentforda, uz 21 pobjedu i pet remija te gol-razliku 78:16.

Kako zaustaviti Haalanda?

Dvije velike momčadi u velikoj formi je prije dvoboja za europsku krunu s nama proanalizirao Filip Lekić, analitičar tvrtke Edge Football Analytics te mlađih uzrasta hrvatske nogometne reprezentacije, trenutačno član stožera naše U-17 selekcije.

– Ovo je vrhunac nogometa u sezoni, nema dalje od ovoga. Isto tako, nema više iznenađenja. Iza momčadi Cityja i Intera je cijela sezona i sve se zna o ekipama, nema previše komplikacija i mogućnosti da se momčadi iznenade. Bit će to i finalna utakmica koja će potvrditi taktički trend skladnih mijenjanja formacija iz napada u obranu i obrnuto, što baš ove dvije momčadi rade gotovo savršeno.

Glavno pitanje na umu svih pratitelja nogometa uoči ovog finala je: Kako Inter može svladati visoko favoriziranu momčad Pepa Guardiole?

– Inter nas sigurno neće iznenaditi sustavom, to će generalno biti njihov dobro uhodani 3-5-2 sustav s puno malih taktičkih zahtjeva koji su uvijek fokusirani na prilagodbu protivniku. A protivnik, City, igrat će svoju igru s puno posjeda i dodavanja u njihovu 3-2-4-1 sustavu. Očekujem utakmicu u kojoj će City dominirati posjedom. Statistika to i pokazuje, jer su ove sezone u Ligi prvaka u svim utakmicama imali više od 60 posto posjeda.

Brojne analize uoči ovog finala nam, pak, govore da je Inter jedna od rijetkih momčadi koja se mogla naći u finalu Lige prvaka, a da im po sustavu odgovara igrati protiv takvog suparnika. Inter je pokazao da je ove sezone posebno moćan u utakmicama u kojima stoji u dubokom kompaktnom bloku i "pati" u posjedu te zatim protivnike dovršava dugim loptama i kontranapadima.

– Upravo tu vidim nekakvu šansu Intera i ne slažem se s kladionicama koje govore da je City velik favorit. Bez obzira na dominaciju u posjedu, Inter će, kad u obzir uzmemo njihov način igre, biti ravnopravan protivnik Cityju u utakmici jer im nije problem "patiti" u posjedu. Kad u kontekst stavite da Inter za tranziciju ima Dimarca i Dumfriesa na krilnim bekovima, igrače koji su namijenjeni baš za tranziciju, pa zatim Barellu, najboljeg veznog igrača u Serie A, koji ima vrhunski osjećaj i kapacitet za odraditi tranziciju, uz tradicionalni tandem Džeke (kasnije u utakmici Lukakua) i Lautara naprijed izgleda da će kontranapad biti jedno od glavnih Interovih sredstava i sa svim ovim elementima im dajem puno veće šanse nego kladionice – istaknuo je Lekić.

Međutim, moramo se dotaknuti i onog napadača s druge strane, najboljeg ove sezone u europskom klupskom nogometu. Erling Haaland utrpao je više od 50 pogodaka u povijesnoj sezoni. Kako zaustaviti nezaustavljivog Norvežanina i sve mehanizme iza njega?

– Inter će više puštati centaršut, a biti gust u sredini s tri stopera i tri veznjaka. Prije svega je tome razlog što u sredini u zadnjoj liniji imaju Acerbija, Bastonija i Darmiana, tri vrlo dobra igrača u zraku protiv kojih Haaland jednostavno neće moći sam, bez obzira na to što je to Haaland. Još je k tome Interu važno zatvoriti centralni dio prostora gdje su De Bruyne i Gündoğan, pa da bi tako Grealish i Silva na krilima mogli imati dosta prostora, ali bi ih se tjeralo uz liniju, na slabiju nogu – tvrdi Lekić.

Analitičar U-17 reprezentacije također ističe da Inter vjerojatno neće ni moći otići visoko zbog već sad dobro poznatih dugih lopti Cityjeva vratara Edersona. Međutim, izvrsnu igru nogom ima i Interov vratar André Onana, s kojim talijanska momčad često zna prebacivati suparnički visoki presing, baš kakav Guardiola gaji u Cityju. Hoće li to Pepa izludjeti i kako će reagirati u tom smislu?

– To će biti važan faktor. Našao sam se proteklih godina u jako puno rasprava o tome koja je primarna uloga vratara, a ovo finale potvrda je da samo dobro branjenje na najvišoj razini više nije dovoljno, nužno je znati vrlo dobro igrati s obje noge. Onana je vratar s najviše točnih dodavanja ove sezone u Ligi prvaka i rijetko griješi, a zna dugu loptu poslati na više mjesta, i do Džeke, Dimarca, Dumfriesa. Za Pepa je to sigurno iritirajući faktor, a pretpostavljam da će u presingu tražiti veću agresivnost na Onani, dok će jednom od tri braniča, vjerojatno Darmianu, morati prepustiti nešto više prostora i vremena s loptom pa naknadno prilagođavati presing. Pep ima spremne opcije A, B, C, D, pa tko zna do kojeg slova.

Pravi oslonac

Za kraj je naš sugovornik dodao da, kao i u prethodna tri finala Lige prvaka (samo po jedan pogodak), ne očekuje puno golova ni u ovom finalu, a kratko je prokomentirao i ulogu hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića.

– Brozović bi trebao startati kao zadnji vezni uz Çalhanoğlua lijevo i Barellu desno. Zadnje tri utakmice odigrao je svih 90 minuta i čini se da je u ritmu. Jednostavno mora igrati, jer se na njega Inter može osloniti, što govori i činjenica da ove sezone kao veznjak ima gotovo 90 posto točnih dodavanja. On je isto jedan od onih koji vrlo dobro može prepoznati situaciju, kad treba ići u kontru, a kad se smiriti, što bi u ovakvoj utakmici moglo biti posebno bitno – zaključio je Filip Lekić.

