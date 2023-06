Poznati su potencijalni protivnici Dinama u Ligi prvaka. Evo tko stoji na putu do grupne faze

Dinamo je novim naslovom osigurao novi lov na Ligu prvaka u kvalifikacijama gdje će biti nositelj u svim pretkolima. U tu poziciju plavi su došli zbog sjajnih rezultata prijašnjih sezona, ali daleko od toga da ne mogu naletjeti na nekog nezgodnog protivnika koji im može zagorčati život u nastojanjim da izbore grupnu fazu.

Dinamo će protivnika u drugom pretkolu saznati na ždrijebu 21. lipnja, a to će sigurno biti netko od idućih klubova: Maccabi Haifa, Zalgiris Vilnius, HJK Helsinki, Flora Tallinn, Shamrock Rovers, The New Saints, Olimpija Ljubljana, Zrinjski Mostar, Aris Limassol. Radi se svakako o prolaznim protivnicima, iako se treba pripaziti Maccabija iz Haife koji je prošle sezone izbacio Crvenu zvezdu i igrao skupinu s Juventusom, PSG-om i Benficom.

Treće pretkolo moglo bi biti dosta veći zalogaj za Dinamo jer ga tamo potencijalno čekaju Molde, Sheriff Tiraspol, BATE Borisov, Sparta Praha te AEK Atena našeg Domagoja Vide. Prođe li hrvatski prvak sve do playoffa Lige prvaka, tamo može igrati sa starim znancem Ferencvarosem, Karabahom, Slovanom i prvakom Belgije što bi bilo poželjno izbjeći. U Belgiji je velika borba pa se u zadnjem kolu za titulu bore Antwerp, Royale Union i Genk.

Bude li sve u redu i plavi proslave još jedan plasman u Ligu prvaka, u ždrijebu će biti smješteni u treću jakosnu skupinu što znači da neće moći igrati protiv uglednih klubova poput RB Salzburga, AC Milana, Glasgow Rangersa, Sportinga, Lazia i Crvene zvezde.