Alen Babić: Od redarskih noći dospio sam do WBC-ova pojasa

S obzirom na njegov stil borbe, a on je jurišnički, rijetko je tko vjerovao da Alen Babić (31) može u takvom tempu izdržati deset rundi. No, u londonskoj O2 Areni on je u tome uspio. Nakon velikog kreševa, i dva doživljena nokdauna, hrvatski "Divljak" je pobijedio Poljaka Adama Balskog jednoglasnom odlukom sudaca. I tako stekao WBC-ov srebrni pojas koji simbolizira status prvog izazivača svjetskog prvaka bridgerweight kategorije Kolumbijca Oscara Rivasa.

- Nitko nije vjerovao da ja mogu izdržati deset rundi i pri tome i pobijediti. No, svi vi nevjernici sada ćete morati vjerovati. Ma mogu ja boksati i 20 rundi ako treba. Balski je bio sjajan, primio je jako puno udaraca i sve je izdržao. Podijelili smo deset rundi nevjerojatne borbe, on je moj "brat po oružju".

Balski je, bogme, i zadavao udarce, jedan prilično opak već u prvoj rundi kada je Babić završio na podu.

- Pogodio me u vrh glave. Osjećao sam se kao da mi je zgrada pala na glavu. Govorio sam sebi "ne padaj, ne padaj" no ipak sam dotaknuo pod ali sam i odmah ustao.

Koliko god to zvučalo čudno, Babić ističe da mu je to strateški čak i odgovaralo.

- Bio sam veliki favorit uoči ove borbe. Ne znam po čemu, pa čovjek ima više borbi i više rundi od mene. A ja volim biti autsajder i od tog nokdauna u prvoj rundi preuzeo sam tu ulogu. To mi je odgovaralo.

Sljedeći nokdaun dogodio se na kraju devete runde, zapravo po isteku vremena što znači da je taj lijevi kroše, koji je Babu poprilično uzdrmao, bio ilegalan.

- Trebao sam se zaštititi nakon tog gonga, no ja vjerujem ljudima pa tako i protivicima i to me umalo stajalo pobjede. No, u toj desetoj rundi ja sam bio spreman i umrijeti za pobjedu. Znam da sam primio ilegalan udarac, no i to je boks.

Pričao je to Babić u svlačionici ne odvajajući se od svog pojasa.

- Uvijek ću pamtiti da sam držao ovaj pojas. Iz ničega sam došao do ovoga. Od redarskih noći do WBC-ova pojasa. Nije da ja žudim samo za pojasevima, ja želim borbe koje će naelektrizirati ljude, no sjajno je imati jedan ovakav. Narednih 20 dana neću se od njega odvajati. Neću se tuširati 20 dana, moja zaručnica će ga osjetiti. Jedva čekam da dođem u Hrvatsku i da paradiram s ovim pojasem po Splitu, Zagrebu, Rovinju, po cijeloj Hrvatskoj.

Za to postignuće "Divljak" se zahvalio svojim navijačima koje zove "Savage Army" i koji su mu te večeri donijeli veliki "trending" na twitteru.

- Hvala vam svima s dna moga srca. Ovdje nikad ne bih bio bez vas. Zbog vaše sam podrške stavljam na Matchroomove priredbe. Ove večeri sam bio spreman i život dati za vas. Za svakog od vas. Nitko ne bi mario za nekog tipa iz Hrvatske da nije bilo vas.

A onda je svoju navijačku "armiju" zamolio sljedeće:

- Dragi fanovi, odite na društvene mreže i napadnite Rivasa. Želim da zapamti moje ime. Rivas, ti si sljedeći. Dolazim po tebe. Nemoj bježati. Znam gdje živiš. Moj menadžer Dillian Whyte ima tvoj broj. Zvatu ću te.

Da li bi se išao s njim boriti u Kolumbiju?

- Moje srce je u Velikoj Britaniji. Želim sve borbe imati ovdje. Eddie Hearn je moj promotor i ja vjerujem da on može tu borbu prirediti u Velikoj Britaniji.

Osim zaručnice Klare, ovom priikom uz ring je sjedila i Alenova majka Kaja.

- Ona je jača nego ja. Nismo imali ništa a ona mi je dala sve. Sve što sam ja danas zahvaljujem majci. To što sam dobio od nje ne može se kupiti, nema tog novca - kazao je Babić u razgovoru za Matchroom Boxing promociju.