Alen Babić je zaradio popriličan iznos, a ranije je boksao za 20 eura i radio kao redar

Hrvatski boksač Alen Babić (11-1) poražen je svojem najvećem meč karijere. U borbi za naslov svjetskog boksačkog prvaka WBC organizacije porazio ga je u Poljskom Rzeszowu domaći predstavnik 37-godišnji Lukasz Rozanski (15-0).

Naš boksač se u meču za naslov svjetskog prvaka novoustanovljene bridger kategorije (od 90,7 do 101,6 kg) nije snašao i već je u samom startu meča ušao u velike probleme. Naš boksač se u meču za naslov svjetskog prvaka novoustanovljene bridger kategorije (od 90,7 do 101,6 kg) nije snašao i već je u samom startu meča ušao u velike probleme.

Babić je do sada pobijedio u 11 mečeva, a u prvih 10 je slavio nokautom u teškoj kategoriji, a u posljednjoj je slavio protiv Poljaka Adama Balskog jednoglasnom odlukom sudaca, pri čemu je osvojio WBC-ov Silver pojas u bridgerweight kategoriji, koji je večeras propustio pretvoriti u onaj glavni, za svjetskog prvaka.

Babić je prošao težak put, a kao amaterski boksač zarađivao je sitniš.

– Prvi novac zaradio sam u Sarajevu na jakom turniru. Za prvo mjesto i tri meča dobio sam 40 maraka (153 kn ili 20 eura). Živjeli! Ja sam uvijek boksao na zavidnoj razini, a ne znam jesam li tijekom cijele amaterske karijere zaradio 2000 eura. A moja amaterska karijera trajala je osam godina, imao sam oko 90 mečeva – otkrio je svojedobno.

Uz to je radio kao redar u noćnim klubovima kako bi preživio.

– Ja se svoje redarske prošlosti ne stidim. Radio sam to sedam godina, skoro svaki vikend, tako da sam i na mečeve odlazio iz noćne smjene. Radio sam za 300 kuna po noći, samo petak i subotu, pa bih imao tih 600 kuna za cijeli tjedan, za gorivo i hranu. U to vrijeme imao sam deset kilograma manje, a i danas mi ne treba puno hrane jer sam naučio živjeti s malo. Puno dobrih stvari izašlo je iz toga pa sam u to vrijeme upoznao i svoju zaručnicu – rekao nam je svojedobno Babić.