VIDEO Ovako je Alen Babić nokautiran nakon samo dvije minute borbe

MEČ ZA POJAS

Alen Babić bori se za titulu svjetskog WBC prvaka. Ovdje možete gledati njegovu borbu karijere

'Ne zanimaju me njegovi napadi i nemam se namjeru braniti. Meni treba da idem samo naprijed, kroz njega. Možda je to pogrešna taktika, no dosad mi je to polazilo za rukom'