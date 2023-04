Alen Babić: Srce mi je slomljeno, žao mi je što sam vas razočarao

Alen Babić (11-1, 10 KO) sigurno je imao tešku noć nakon šokantnog poraza u prvoj rundi koji je pretrpio u meču za pojas prvaka WBC-ove bridger kategorije, piše Croring. Hrvatski boksač je na priredbi u poljskom Rzeszowu za samo 2:10 minute izgubio od domaćeg borca Lukasza Rozanskog (15-0, 14 KO).

Poljak je odmah krenuo silovito i već polovicom prve runde poslao našeg borca u nokdaun.

Savage se odmah oporavio, no Rozanski je nastavio pritiskati. Babić je djelovao neprepoznatljivo i dopuštao protivniku da ispali salvu udaraca.

No sudac kao da je čekao priliku prekinuti meč, i nažalost, to se i dogodilo.

– Da, to se upravo dogodilo. Srce mi je slomljeno. Ne znam što se dogodilo. Nisam osjetio niti jedan udarac. Nemam nikakvih tragova na svom licu. Osjećam se kao da sam odradio zagrijavanje, a odmah nakon toga uslijedio je kraj borbe. Ne znam što se dogodilo. Ovo mi je prvi poraz u posljednje četiri godine, a izgubio sam nokautom od boksača koji je me porazio mojim stilom. Bio sam spreman, sve sam uložio u ovaj meč i ne mogu kriviti nikog osim sebe samog – rekao je Alen Babić i dodao:

– Jedno je sigurno: vratit ću se! Čak ako me oni ne žele, ako mi ne dopuste povratak, ja ću se vratiti. Volim boks i to je sve što znam raditi, to je moj život. Ništa drugo ne bih radio.

Alen je u video poruci koju je ostavio na Instagramu nekoliko puta ponovio kako ne zna što se dogodilo. Ponovio je kako se sigurno vraća.

– Žao mi je što sam vas sve razočarao, stvarno ne znam što se dogodilo. Čestitke Rozanskom, on je dobar borac i pobijedio me u mojoj igri. To najviše boli, jer nikada nisam ovako izgubio borbu kroz 12 godina svoje karijere. Ovo je stvarno bolno, ali vratit ću se. Nastavit ću se poboljšavati, a boks volim svim svojim srcem – nastavio je Alen Babić i završio:

– Da, us*ana situacija, ali želim naučiti sve o boksu. Ovo je jedan veliki dio toga, osjetiti poraz i naučiti se nositi s time. Hvala svima što ste gledali i hvala vam na podršci. Sada ću se vidjeti sa svojim starim prijateljem, depresijom. Dugo se nismo vidjeli, ali vratit ću se. Puno puta sam izgubio, a ovo je samo jedan od tih trenutaka. Želim podijeliti ovaj osjećaj s vama, jer vi ste dio mog boksačkog puta. Cijenim svaki komentar, dobar ili loš. Sada ću probati odspavati. Hvala vam.