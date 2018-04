JURGEN KLOPP

Ako netko misli da je Roma laka, žao mi ga je jer nije gledao utakmice s Barcom

– To je samo ždrijeb i znam da je vrlo uzbudljivo, ali to je dobro jer je najvažnija vijest da smo još uvijek u konkurenciji. Kojeg god protivnika da smo dobili, rekao bih da postoji šansa jer to je nogomet, tako da postoji šansa i protiv Rome – kaže Liverpoolov trener Jurgen Klopp.