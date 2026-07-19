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UOČI THUNA

Kovačević pred prvim europskim izazovom: Dinamo spreman, ali pitanje desnog krila još nije riješeno

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Marko Prpić/Pixsell
Autor
Robert Junaci
19.07.2026.
u 14:30

Plavi lete danas ujutro, a nakon utakmice s Thunom neće se odmah vraćati, nego će prespavati pa se vratiti u srijedu kako ne bi gubili noć na putu

Dinamo je, tako kažu u klubu, odradio dobre pripreme, trener Mario Kovačević tijekom tog radnog perioda stalno je izražavao zadovoljstvo radom svojih igrača, zadovoljan je i igrom u pripremnim utakmica u kojima su plavi izgledao kao da nastavljaju sjajno proljeće, tek je bilo slabijih dionica u posljednjoj pripremnoj utakmici s ukrajinskim LNZ Čerkasijem. Potvrdio je to nakon te utakmice i trener plavih, nakon utakmice koja je bila zatvorena za javnost.

Bakrar ili Lisica?

Nakon treće pripremne utakmice, one s Koprom, trener plavih ustvrdio je da bi to trebao biti sastav koji će početi s Thunom u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Dinamo je tada igrao u sastavu: Filipović – Valinčić, Domínguez, Galešić, Goda – Mišić, Zajc, Vidović – Bakrar, Beljo, Oršić. No, rekao je da je moguća i pokoja promjena.

Zasad se čini da će u zadnjoj liniji krenuti stoperski par Domínguez – McKenna, dakle Škot ulazi umjesto Galešića koji je u pripremama bio izuzetno dobar, možda čak i dobije priliku na desnom beku na kojem je igrao dobro dok nije bilo Valinčića. Dvojba bi mogla biti i treba li na desnom krilu zaigrati s Mounsefom Bakrarom, ali zna se da nakon dvije utakmice s Thunom Alžirac odlazi u egipatski Al-Ahly za oko 3,5 milijuna eura pa je upitno je li pametno startati s igračem koji je glavom možda već u transferu. No, s druge strane, plavi su ga zadržali upravo zbog te dvije utakmice sa Švicarcima, ali u konkurenciji za tu poziciju ostaju Lisica i Topić.

Sve ostalo oko sastava plavih trebalo bi biti jasno, iako će trener Kovačević konačne odluke donijeti u Švicarskoj nakon što tamo odrade posljednji trening, na stadionu na kojem će se igrati i to na umjetnoj travi. Neki stručnjaci kažu da je igranje nogometa na umjetnoj travi drugi sport, ali nas igrači uvjeravaju da s tim nemaju problema, pa ćemo vidjeti kako će se plavi snaći na stadionu od desetak tisuća navijača. Među njima će biti oko 900 navijača na gostujućoj tribini, ali i zacijelo još više navijača plavih s obzirom na to da ima puno Hrvata u Švicarskoj. Plavi se neće odmah nakon utakmice vraćati kući, nego će prespavati u Švicarskoj.

Što se prijelaznog roka tiče, zasad konkretnih vijesti nema, i dalje se čekaju pregovori Livakovića, Dinama i Fenerbahçea koji bi trebali biti u srijedu ako ne bude nove odgode. Bakrar očito odlazi, a još se vode pregovori Dinama i Lazija oko Sergija Domíngueza, sve je bliže realizacija i tog transfera koji bi mogao biti oko 12 milijuna eura.

Stojaković u Dinamu

Plavi su sve dogovorili oko dolaska Juniora Brumada, Brazilca iz danskog Midtjyllanda koji je trebao na zimu stići bez odštete. No, 28-godišnji napadač se ozlijedio i to tako da gore ne može biti, stradali su mu prednji križni ligamenti i čeka ga stanka od devet mjeseci. No, čini se da Dinamo nije zbog toga odustao. No, u međuvremenu su plavi kupili Aleksa Stojakovića napadača Lokomotive za 750.000 eura te očito odustali od Istrinog Prevljaka. (rj)
Ključne riječi
HNL Liga prvaka Dinamo

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