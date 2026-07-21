Dinamo u zrakoplovu doznao da bi mogao na Sopića, Kovačević poručio: Uopće ne razmišljam o tome

Nogometaši Dinama u zrakoplovu su doznali tko bi im mogao biti suparnik u trećem pretkolu Lige prvaka prođu li Thun.

– Uopće ne razmišljam o tome, na pameti mi je samo Thun – kazao je prije ulaska u zrakoplov trener Dinama Mario Kovačević.

No sigurno je sa zanimanjem doznao da će u slučaju prolaska preko švicarskog prvaka ići na boljeg iz sraza Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Svakako bi bilo zanimljivo da plavi igraju protiv predstavnika Litve jer na klupi tog kluba je Željko Sopić, koji je i sam vodio Dinamo u nekoliko utakmica.

U svakom slučaju Dinamo bi bio veliki favorit protiv bilo kojeg od ta dva kluba, ali prvo valja preskočiti švicarskog prvaka.

U slučaju da to plavi ne uspiju, što bi svakako bio podbačaj, odlaze u treće pretkolo Europske lige. I već nakon jučerašnjeg ždrijeba znaju tko bi im tamo bio suparnik. Igrali bi protiv poraženog iz dvoboja Vikingur (Island) – Hapoel Be'er Sheva (Izrael). A prođu li Thun, time bi već osigurali minimalno nastup u Konferencijskoj ligi, dok bi prolaskom i trećeg pretkola LP-a i plasmanom u play-off najelitnijeg klupskog natjecanja imali siguran plasman u Europsku ligu.

No, kako su nam rekli u Dinamu, zasad ih ne zanimaju svi ti potencijalni suparnici, prva i osnovna zadaće je proći Thun, a onda će se okrenuti ostalih suparnicima, no svakako bi polazak preko Thuna bio veliki korak prema željnom cilju, a to je svakako Liga prvaka.