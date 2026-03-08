Naši Portali
LUDNICA NA POLJUDU

Derbi za povijest: Hajduku se ovo nikada nije dogodilo u utakmicama s Dinamom

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.03.2026.
u 16:36

Kovačevićev Dinamo oborio je rekord u prvom dijelu, ili je Hajduk odigrao povijesno loše prvo poluvrijeme

U tijeku je drugo poluvrijeme velikog derbija hrvatskog nogometa koji se u sklopu 25. kola HNL-a igra na Poljudu. U ovim trenucima utakmica je na polovici drugog poluvrijeme, a rezultat je isti kao i na kraju prvog - 1:3 za Dinamo.

Kovačevićev Dinamo oborio je rekord u prvom dijelu, ili je Hajduk odigrao povijesno loše prvo poluvrijeme, jer ovo je prvi put od osamostaljenja Hrvatske da je Hajduk primio tri gola u prvom poluvremenu od Dinama na svom terenu. Dapače, derbi na kojem je jedna momčad zabila tri pogotka u prvom dijelu na Poljudu nije viđen čak 23 godine. Posljednji put to se dogodilo 2003. kada je također bilo 3:1 na poluvremenu, ali vodio je Hajduk.

Bijeli tri gola u prvom poluvremenu od najvećeg rivala nisu dobili još od 26. veljače 2023. Tada su Zagrepčani vodili 3:0 u derbiju na Maksimiru, a krajnji rezultat bio je 4:0. 

Golove za Dinamo zabili su redom: Miha Zajc, Gabriel Vidovič i Mounsef Bakrar. Strijelac za Hajduk bio je Rokaš Pukštas.

derbi Dinamo Hajduk

KU
Kujttim
17:10 08.03.2026.

Prvenstveno riješeno. Okrećemo se utakmicama protiv Kolumbije i Brazila, gledamo Ligu prvaka i spremamo se za SP. Vukovar ispada, a sve ostalo je potpuno nebitno u HNL. Rijeka će pokušati dobrom igrom podići vrijednost pojedinim igračima, Hajduk mora što je moguće prije prodati Pukštasa. Sada će i Livaja (konačno) dobiti priliku protiv ovih nebitnih klubova (Gorica, Lokomotiva, Istra, Varaždin, Slaven, Osijek, Vukovar).

MUSA ZA VEČERNJI

'Samo pobjeda vraća Hajduk u igru, sve ostalo značit će kraj! Ne zaboravimo tko će biti najveća opasnost'

– Dinamo je isto imao oscilacije. Od dobrih, do prosječnih i loših izvedbi. Također su imali velika emocionalna pražnjenja. No, u ovom su trenutku u sasvim solidnom stanju. Nije lako bilo uskladiti tu priču, no Dinamo u ovom trenutku kontrolira situaciju u HNL-u. Imaju izbalansiranu momčad, čini mi se da su stvari sjele na svoje mjesto, prevladali su sve nervoze i kritike. Sve je u njihovim rukama. Iako, poraz u derbiju može preokrenuti dosta toga u korist Hajduka

