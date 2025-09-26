Hrvati u pickleballu među osam najboljih na Europskom prvenstvu u Rimu!

Pickleball je jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu, a i Hrvatskoj se sve više čuje o ovom sportu. Štoviše, na upravo završenom 2. Europskom prvenstvu u pickleballu u Rimu, hrvatska je reprezentacija imala vrlo zapaženih nastupa pa i uspjeha jer su naši igrači u više kategorija ušli u četvrtfinale turnira. Na turniru pod okriljem Europske pickleball federacije (EPF) od ukupno 30 europskih zemalja po prvi puta je nastupila i Hrvatska pickleball reprezentacija. Naši igrači pripremali su se za turnir u Zagrebu u Pickleball klubu 002 koji je otvorio terene tek prošlog ljeta. A pripreme su bile i u Splitu gdje je nedavno otvoren aktraktivni kompleks najvećeg pickleball kluba u Europi.

U Rimu se igralo u sklopu kultnog Foro Italica koji je dom i velikog ATP Masters teniskog turnira. Glavni dio pickleball terena smješten je na prekrasni stadion Pietrangeli okružen antičkim kipovima, uz dodatnih 20 terena po Foro Italicu. Za reprezentaciju Hrvatske na turniru je nastupilo ukupno 8 naših natjecatelja te kapetan reprezentacije Natko Petrišić. Ovo su kategorija u kojima su nastupali hrvatski igrači:

Foto: Europska pickleball federacija

OPEN (18+) kategorija muški: Marko Lovrinović, Matej Lovrinović

OPEN (18+) kategorija žene: Domenika Turković, Ana Marija Banić

SENIOR (50+) kategorija muški: Nick Bicanic, Steven Pavletić

SENIOR (50+) kategorija žene: Aila Main, Adriana Pavletić

U čak četiri kategorije ( ženski parovi OPEN kategorija, ženski single OPEN, muški single OPEN, mixed parovi SENIOR) hrvatski natjecatelji stigli su do četvrtfinala, među najboljih 8 ekipa. Za Hrvatsku reprezentaciju nastupila je i Domenika Turković, Zagrepčanka koja inače živi u Americi i natječe se kao pro pickleball player na APP Touru, te je trenutno na visokom četvrtom mjestu u ukupno poretku igračica u pojedinačnoj konkurenciji.

Adriana Pavletić, Aila Main, Ana Marija Banić, Domenika Turković, Marko Lovrinović, Nick Bicanic, Matej Lovrinović, Natko Petrišić i Steven Pavletić Foto: Europska pickleball federacija

“Europsko pickleball prvenstvo pokazalo je zavidnu razinu igre svih igrača i spektakularni doživljaj igranja na kultnim stadionima u Foro Italicu. Hrvatska reprezenatcija u 4 kategorije je dospjela do četvrfinala, među osam najboljih igrača / timova, a malo je falilo do ulaska u polufinale , pogotovo u kategoriji ženski single gdje je naša Domenika Turković bila jedna od favoritkinja. Sveukupno sam dosta zadovoljan nastupom Hrvatske reprezentacije, mislim da smo pokazali koliko se brzo razvio pickleball u Hrvatskoj od otvaranja prvih profesionalnih terena prije godinu dana. U gotovo svim kategorijama smo ostvarili više pobjeda nego poraza u prvom krugu natjecanja te dokazali da se možemo nositi i s najboljima u Europi", izjavio je za Večernji list kapetan reprezentacije Natko Petrišić, koji odmah spremno dodaje:

" Cilj za sljedeće prvenstvo je osvajanje prve medalje za Hrvatsku, a obzirom da smo nedavno otvorili u Splitu otvorili najveći pickleball klub u Europi, vjerujem da ćemo uskoro imati i odlične igrače iz Dalmacije u našem nacionalnom dresu.”

Turnir su inače osvojili Španjolci, drugo mjesto je pripalo Engleskoj, a bronca domaćinima Talijanima.