A što sad? Skupi Dinamo ipak nije toliko moćan! Jedna slabost koju imaju je očita...

Kišna varaždinska večer iznjedrila je prvo veliko iznenađenje ove sezone u SuperSport HNL-u. Varaždin je, nakon što je šokirao prvaka Rijeku na Rujevici, čudesno preokrenuo ishod i do 92. minute imao u džepu tri boda i protiv Dinama, a onda su se plavi spasili poraza pogotkom iz jedanaesterca. Još jedno čudo Šafarićeve družine – jer remi protiv skupocjenih Dinamovih zvijezda to sigurno jest - popraćeno je pjesmama varaždinske publike: „Zagreb, Zagreb, selo kraj Varaždina!” i „Kaj im delamo, kaj im delamo...!”

A počelo je zapravo šokom za domaćina. U 23. minuti Varaždinov napadač Aleksa Latković katastrofalno je pogriješio; predao je loptu Mateu Lisici u zoni u kojoj se takve pogreške jednostavno ne smiju događati, a Dinamov krilni napadač sjajnim je šutem zakucao loptu u donji kut. Do tog fatalnog trenutka Varaždinci su solidno parirali favoriziranim gostima, bez suvišne panike i stresova. No, u toj jednoj „crnoj” minuti domaćin je izgubio tlo pod nogama, gost se razgoropadio i zavladao travnjakom, izloživšio Varaždince žestokom pritisku. Pa ipak, izuzev jedne velike šanse Stojkovića (uz fenomenalnu obranu Zelenike), Dinamo u prvom dijelu nije povećao prednost.

U stanci između dva poluvremena Varaždin je zapljusnuo strahovit pljusak, prisilivši dio publike s istočne tribine da napusti stadion. U takvim teškim uvjetima za igru zbio se epski preokret Varaždina, zahvaljujući neviđenoj upornosti i karakteru Šafarićevih izabranika. Aleksa Latković u 52. minuti iskupio se za pogrešku iz prvog poluvremena majstorskim šutem s 20-tak metara, a hitac za 2:1 ispalio je lijevi branič Boršić u 80. minuti. Tek u smiraj utakmice Dinamo je ipak sačuvao čast i iščupao bod. A mogao je i do sva tri, kada je duboko u sudačkoj nadoknadi sjajni vratar Zelenika ispod grede izvukao šut glavom Kulenovića.

Tako je remi najpravedniji ishod ovoga žestokog dvoboja na pljusku, pa iako su do gole kože pokisli Bad Blue Boysi ovacijama ispratili Dinamove nogometaše, oni sigurno s ovim bodom nisu zadovoljni. Niti je zadovoljno Dinamovo vodstvo.

Naime, Dinamo je ponovno iskazao brojne slabosti u defenzivi, odnosno Varaždin je neumoljivo kažnjavao sve ono što su u prethodnim utakmicama s plavima propustili kazniti Osijek, Vukovar 1991 i Rijeka. Jednostavno, suparnici često s lakoćom probijaju sredinu Dinamovog bedema, pritom služeći se agresijom i žustrinom kojoj se Dinamo nije u stanju oduprijeti.

Usto, svoj dan nisu imali Vidović, Stojković i osobito Beljo, pa je Dinamu, izuzev završnice prvog poluvremena, oštrica bila posve otupjela. Za Dinamo ovo nije neoprostiv i fatalan kiks, nego samo slabiji dan, ali i upozorenje da unatoč svim skupocjenim pojačanjima nije druga dimenzija u odnosu na ostatak lige.