19-godišnjak briljira u Formuli 1, drugi put je osvojio 'pole-position'

Talijan Kimi Antonelli u subotu je u kvalifikacijama za Veliku nagradu Japana osvojio drugi uzastopni 'pole position' ispred svog timskog kolege Georgea Russella, čime je osigurao prvi red za Mercedes u trećoj uzastopnoj utrci.

Devetnaestogodišnjak je postavio vrijeme od jedne minute i 28,778 sekundi na stazi Suzuka dugoj 5,8 km, čim ej 0,298 sekundi bio brži od svog britanskog timskog kolege.

McLarenov Oscar Piastri bio je treći najbrži, 0,354 sekunde iza njega, a Charles Leclerc u Ferrariju četvrti .

Aktualni prvak Lando Norris u McLarenu, koji je izgubio značajno vrijeme na treningu zbog problema s automobilom, bio je peti i startat će iz trećeg reda uz drugog Ferrarija Lewisa Hamiltona.

Mladi talijanski vozač bio je najbrži i na trećem i posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Japana.

Antonelli ulazi u nedjeljnu utrku nakon što je svoju prvu pole poziciju u Kini pretvorio u prvu pobjedu u karijeri. Ako pobijedi i sutra na VN Japana to bi ga dovelo da preuzme vodstvo u ukupnom poretku ispred Russella, koji trenutno ima četiri boda prednosti pred Antonellijem.

Max Verstappen iz Red Bulla, koji je u posljednje četiri utrke u Suzuki pobijedio s pole pozicije, nije uspio ući među 10 najboljih. Četverostruki prvak opisao je svoj bolid kao "nevozljiv" i startat će s 11. mjesta.