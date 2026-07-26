Začuđeni Max Verstappen: Kako sam se uopće našao ovdje? Još uvijek ne razumijem

Nakon iscrpljujuće Velike nagrade Mađarske, na kojoj je slavio Lando Norris, drugoplasirani Max Verstappen nije skrivao iznenađenje vlastitim rezultatom, opisavši ga kao nevjerojatan pothvat. Na konferenciji za medije priznao je da se tijekom cijele utrke borio s istim problemima koji su ga mučili i u kvalifikacijama, prvenstveno s bolidom koji je bio izrazito nestabilan i sklon preupravljanju. Njegov uspjeh djeluje još veći s obzirom na to da je nakon izlaska iz bolida otkriveno i oštećenje, čiji uzrok nije poznat. „Iskreno, još uvijek ne razumijem kako smo završili drugi. Vidim ovo kao rezultat koji je nadmašio naša stvarna očekivanja, što je dobra stvar s obzirom na to kako sam se osjećao“, izjavio je Verstappen, dodavši kako mu problemi s bolidom nimalo nisu olakšali posao na stazi Hungaroring.

Verstappen je utrku u Mađarskoj opisao kao jednu od najtežih ove sezone, naglasivši koliko je mentalno i fizički bilo zahtjevno upravljati balansom bolida iz zavoja u zavoj. Potvrdio je da se ništa nije promijenilo u odnosu na dan ranije. „Ne, bolid je bio potpuno isti. Ionako ne možete ništa mijenjati nakon kvalifikacija, tako da sam znao da će biti teško. I bilo je vrlo teško“, objasnio je. Ključni trenutak utrke bilo je njegovo pretjecanje Lewisa Hamiltona, koje mu je, kako kaže, osiguralo mirniji drugi dio utrke i otvorilo put prema postolju. Unatoč početnoj skepsi prema timskoj strategiji koja ga je stavila na mekše gume za dugi završni stint, odluka se na kraju pokazala ispravnom. „Bila je to moja jedina prilika i iskoristio sam je. Bio je to dobar potez“, kratko je prokomentirao ključni manevar.

Konferencija za medije s vozačima na postolju potrajala je više od pola sata, ali Max Verstappen se na kraju opet začuđeno osvrnuo na svoje visoko drugo mjesto. Verstappen je priznao da je i dalje u potpunom šoku zbog ishoda utrke. Na pitanje o čemu su razmišljali tijekom posljednjeg kruga, od prvog zavoja do ciljne ravnine, njihovi odgovori oslikali su tri potpuno različita svijeta - jedan ispunjen smirenošću, drugi oprezom, a treći čistom nevjericom. Jasno, ovaj s nevjericom bio je Max Verstappen.

Prvi je na pitanje odgovorio Lando Norris, čije su misli bile potpuna suprotnost onome što je slijedilo. Opisao je kako je, osiguravši veliku prednost, posljednji krug odvozio s lakoćom i svjesno uživao u trenutku pobjede. Inženjeri su ga upozorili da izbjegava rubnike zbog tehničkog kvara koji je zadesio njegovog momčadskog kolegu Oscara, pa je vozio opreznije. Priznao je kako ga je na trenutak primamila ideja da pokuša odvoziti najbrži krug utrke, no brzo je odustao od te zamisli znajući da bi mu momčad to zamjerila. Umjesto toga, usporio je i posvetio se upijanju atmosfere. "Samo sam gledao tribine, promatrao navijače i pokušavao upiti trenutak. Lijep je osjećaj kada voziš bolid Formule 1 i možeš osjetiti energiju navijača", objasnio je Norris, opisujući sliku potpune kontrole i zasluženog slavlja.

Nakon Norrisovog smirenog opisa, red je došao na Kimija Antonellija i Maxa Verstappena. Antonelli je kratko dobacio kako mu je jedina misao bila "samo ga nemoj slupati", otkrivajući fokusiranost na siguran završetak utrke. U tom trenutku ubacio se Max Verstappen i na brutalno iskren način izgovorio ono što je svima bilo na umu: "Kako sam se, dovraga, našao ovdje? Šokiran sam. Zapravo, još uvijek sam u šoku, priznao je Nizozemac direktno u svom stilu.

Dok se Verstappen borio s bolidom, mladi Kimi Antonelli imao je mnogo razloga za zadovoljstvo. Startavši sa sedme pozicije, uspio se probiti do trećeg mjesta i osigurati još jedno postolje. Antonelli je iskreno priznao kako je momčad maksimalno iskoristila situaciju, ali i da su imali dozu sreće zbog problema Oscara Piastrija, čije je zaustavljanje na stazi izazvalo virtualni sigurnosni automobil (VSC) koji im je išao na ruku. „Mislim da smo danas izvukli maksimum. Očito, bili smo pomalo sretni zbog Oscarovog problema, ali osim toga, napravili smo najbolji mogući posao“, rekao je Antonelli. Naglasio je kako uvjeti na stazi nisu bili nimalo laki, boreći se s promjenjivim balansom bolida koji je oscilirao između preupravljanja i podupravljanja, što je dodatno otežavalo vožnju.

Talijanski vozač pohvalio je svoj tim na hrabroj strategiji koja je na kraju donijela rezultat. „U početku smo preuzeli rizik, a onda smo se malo povukli jer smo bili zabrinuti za sigurnost. Unatoč tome, i dalje su me stavili u poziciju da se borim za postolje, tako da je to bio sjajan timski napor“, izjavio je. Iako je njegov tempo bio konkurentan, Antonelli je realno procijenio da pobjeda protiv Landa Norrisa ne bi bila moguća, čak i da je startao s više pozicije. „Mislim da je Lando i dalje imao prednost ovog vikenda po čistoj brzini. Bilo bi ga vrlo teško izazvati, pogotovo zbog toga koliko je bilo teško pratiti druge bolide uz veliko pregrijavanje guma“, zaključio je analizu svoje impresivne vožnje.

Prije odlaska na ljetnu stanku, Max Verstappen osvrnuo se na prvu polovicu sezone 2026. godine, koju je bez oklijevanja ocijenio teškom. Iako je bilo nekoliko svijetlih trenutaka i pobjedničkih postolja, ukupni dojam je da se momčad mučila više od očekivanog. Verstappen je naglasio kako je prioritet za drugi dio sezone pronaći više performansi i osigurati veću pouzdanost kako bi imali stabilnije i jednostavnije trkaće vikende. „Općenito je bilo vrlo teško. Bilo je dobrih trenutaka, ali sveukupno gledano, moramo biti bolji i konzistentniji. Moramo pronaći više performansi, tako je jednostavno na kraju dana. Osim toga, moramo izbjegavati probleme s postojećim paketom koje imamo“, poručio je Verstappen, jasno dajući do znanja da od momčadi očekuje značajan napredak nakon pauze.